Amusez-vous, mais restez en sécurité sur le lac Okanagan ce week-end : GRC de Kelowna

Avec le mercure qui devrait rester dans les 30 degrés ce long week-end de la fête de la Colombie-Britannique, les eaux profondes du lac Okanagan seront sans aucun doute bondées au cours des prochains jours.

La GRC de Kelowna est bien consciente de ce scénario à venir et se prépare à des tâches supplémentaires tout en demandant aux amoureux de l’eau de veiller à leur propre sécurité.

Gend. Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna a déclaré à Capital News que la police avait apporté des «ressources supplémentaires» pour aider à l’augmentation prévue des vacanciers. Aucun chiffre n’était disponible quant à ce à quoi ressemblera l’augmentation prévue des embarcations.

Le nombre de plaisanciers sera cependant fort probablement supérieur à la normale. Della-Paolera a souligné l’importance de s’assurer qu’il y a suffisamment de gilets de sauvetage à bord pour tout le monde.

“Malheureusement, de nombreux cas de noyade que nous avons vus au fil des ans sont dus à la fatigue et au fait d’être trop loin du rivage.”

Il y a eu plusieurs cas de noyade dans le lac Okanagan au cours des derniers mois, l’été étant la saison la plus courante pour les tragédies.

“Ce sont des événements tragiques malheureux et évitables.”

Assurez-vous toujours que votre bateau dispose de tout l’équipement de sécurité approprié, comme les signaux sonores, les écopes, les rames/pagaies/ancre, les fusées éclairantes, les extincteurs, etc. avant de monter sur l’eau.

