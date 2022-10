Amusez-vous en famille au Pumpkin Fest le 13 octobre – Shaw Local

GRAYSLAKE – Le festival annuel de la citrouille du district du parc communautaire de Grayslake revient aux champs aquatiques de Central Park (250 Library Lane) de 17h30 à 19h30 le 13 octobre.

Pumpkin Fest proposera un parcours de personnages, des jeux sur le thème d’Halloween, des promenades en charrette, des parcours d’obstacles gonflables, un concours de coloriage pour enfants, des histoires effrayantes, etc. Les participants sont encouragés à s’habiller en costumes d’Halloween et à participer au concours de costumes qui commence à 19 h.

Cette année, le quartier du parc proposera trois composantes inédites. Tout d’abord, Save-a-Pet se joindra à la fête et organisera une promenade amusante à partir de 17 h, où les chiens bien élevés sont plus que bienvenus. L’inscription à la Fun Walk est obligatoire et peut se faire sur https://bit.ly/FunFallWalk2022.

Deuxièmement, le quartier du parc accueille quatre food trucks pour l’événement. Les participants peuvent déguster des plats de My Sisters Tomato, Serna Grill, Pop Corn Jester et Dog N Suds. Enfin, le district du parc vendra des tiges de maïs pour 5 $, qui pourront être récupérées à la fin de l’événement ou au centre de loisirs le lendemain.

Inscrivez-vous à la fête de la citrouille sur www.glpd.com (Code : 600011) au plus tard le 12 octobre pour un tarif réduit de 10 $ (résidents) / 12 $ (non-résidents) ou payez 15 $ par enfant lors de l’événement. La participation des adultes est gratuite avec un enfant payant. La date de pluie est le 20 octobre.

Le district de Grayslake Park remercie chaleureusement ses sponsors et ses partenaires communautaires : orthospécialistes du comté de Lake, Rule Dentistry, State Bank of the Lakes, Village of Grayslake Pageant, Grayslake Historical Society, Grayslake Area Public Library, Culver’s of Grayslake et Le gel.

Pour les dernières mises à jour et une carte de l’événement, assurez-vous de suivre la page Facebook du district de Grayslake Park à @grayslakeparkdistrict