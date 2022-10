Amusez-vous en automne à Garner, Illinois – Shaw Local

Seulement 3 miles carrés de terrain abritant 1 300 habitants, Gardner, Illinois se révélera être un retour aux années passées de l’ancienne US Route 66. À seulement 30 minutes de Joliet, vous pouvez sauter sur l’Alt US Rt 66 (Interstate 55) et être de retour dans Chicago à temps pour le dîner. Voici quelques-uns des points forts de Gardner, Illinois.

ALT US RT 66 (Interstate 55) et Old US Rt 66

Nous avons dû commencer ici car l’ancienne et la nouvelle Route 66 traversent Gardner. Un excellent moyen de se promener lentement lors de votre visite et de revenir dans la grande ville une fois que vous avez terminé. Du vrai tarmac dans ce domaine aussi.

Restaurant Riviera, 400, rue Mazon Est, Gardner

Construit en 1906 en tant que chariot de nourriture tiré par des chevaux, il a finalement été installé sur une base solide dans un ancien emplacement Gardner. Servant des personnalités aussi notables qu’Al Capone et sa bande, cet arrêt de restauration autrefois populaire était bien connu des gangsters et des voyageurs le long de The Mother Road. Fermé maintenant mais restauré, c’est votre opportunité de jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’un des plus anciens monuments debout le long de l’OLD US RT 66. Interprétation interactive sur place et une excellente occasion de prendre des photos pour tout passionné de la Route 66.

Prison à deux cellules de Gardner, 400 East Mazon Street, Gardner

Construite en 1854 et fermée jusqu’à la fin des années 1950, la prison à deux cellules de Gardner offre aux visiteurs une expérience de première main de ce que c’était vraiment que de se « calmer » à l’époque. Vous pourrez ressentir la dure réalité des simples murs de pierre froide et pas grand-chose d’autre.

La boutique sur la route 66, 315 N Centre Street, Gardner

Bourré de souvenirs de la Route 66, que vous trouviez cet endroit ouvert ou fermé, il fait un si bon arrêt pour selfie qu’il vaut le détour. Des propriétaires et un personnel heureux et serviables qui ajouteront à votre expérience Mother Road.

https://www.thefirsthundredmiles.com/2022/10/11/enjoy-fall-fun-in-garner-illinois/