Amusez-vous avec les études musicales, les sondages et les enquêtes – National

Je suis quelqu’un de curieux quand il s’agit de musique et de la façon dont le monde interagit avec elle. Cela fait de moi une ventouse pour les communiqués de presse vantant de toutes nouvelles informations sur la musique et… eh bien, cela pourrait être n’importe quoi.

Habituellement, ce sont les résultats d’une étude commandée par une agence de publicité pour le compte d’un client (souvent un site de jeu, mais il peut aussi s’agir d’un courtier en hypothèques ou d’une entreprise de jouets sexuels) pour obtenir furtivement des clics et de l’attention. Les Britanniques sont particulièrement doués pour camoufler une annonce en la masquant de l’aura d’une recherche sérieuse.

D’autres fois, cependant, il s’agit d’un rapport sur des travaux scientifiques légitimes mais originaux. Le Daily Mail adore ce genre de choses.

Voici un, euh, aperçu des sondages récents. études et sondages qui ont retenu mon attention.

Les meilleures villes pour les mélomanes

Celui-ci, réalisé pour un vendeur de billets secondaire appelé SeatPick, prétendait avoir mesuré les niveaux d’amour donnés à la musique par les citoyens des villes du monde entier. Cela m’a beaucoup énervé. Selon leur analyse, Londres est la plus grande ville pour la musique, ce que je ne peux pas contester. Mais si vous parcourez les 50 premières villes du sondage, il n’y a pas une seule mention du Canada, un pays qui dépasse de loin son poids sur la scène internationale. Je ne pense pas qu’ils se soient même dérangés.

Note de crédibilité : 0 sur 10.

Vous voulez de meilleures notes ? N’écoute pas le métal

Une étude pour College Rover a examiné la meilleure musique de copain d’étude et en est venu à la conclusion qu’écouter du métal pendant que vous faites du baratin est une mauvaise idée. Le seul genre plus distrayant est le hip-hop en raison de son contenu lyrique dense. Bizarrement, 60% des personnes avec des notes élevées se sont identifiées comme des fans de métal, je suis confus.

Note de crédibilité : 2 sur 10

Les meilleurs remplisseurs de piste de danse

Une étude de 2 000 personnes au Royaume-Uni ont découvert que si vous voulez amener les gens de manière fiable sur la piste de danse, la chanson qui le fera plus que toute autre est Reine dansante par ABBA suivi de Allez Eileen par Midnight Runners de Dexy et Whitney Houston Je veux danser avec quelqu’un. Si vous avez été à un mariage, vous saurez que c’est parfait.

Cote de crédibilité : 10 sur 10.

Les concerts les plus compatibles avec TikTok

Un site de paris a demandé à quelqu’un de regarder les tournées de concerts qui ont généré le plus de vidéos TikTok de la part des membres du public. À la surprise de personne, le Eras Tour de Taylor Swift ouvre la voie en 2023 avec (au dernier décompte) 36 milliard vidéos, ce qui est plus que les 157 autres tournées analysées combinées. Rappelez-vous quand les caméras étaient interdites lors des concerts ? « PAS DE CAMÉRA OU D’APPAREILS D’ENREGISTREMENT AUTORISÉS » figurait sur chaque billet. Désormais, les spectacles de concert sont conçus spécifiquement pour les moments TikTok.

Cote de crédibilité : 10 sur 10

L’artiste le plus fatiguant à voir en direct

L’expérience de concert partagé peut être épuisante. Ajoutez une véritable hystérie et tout cela peut être épuisant. Un site d’entraînement personnel a examiné une variété de paramètres de concert, notamment le nombre de pas requis par les membres du public, la vigueur de la danse, le nombre moyen de battements par minute de la musique et la durée du set. En tête de liste pour 2023 ? Taylor Swift avec ses sets marathon de 40 chansons. Je le crois.

Cote de crédibilité : 10 sur 10

La musique préférée des propriétaires de camions

Un site Web américain pour les passionnés de camions voulait savoir quel genre de musique leurs lecteurs appréciaient le plus lorsqu’ils conduisaient leurs F-150, Rams et Hummers. Le rock (21 %), le hip-hop (20 %) et la pop (12 %) sont les principaux genres que les propriétaires de camions préfèrent, selon les propriétaires de camions. Cependant, le hip-hop (24 %), le rock (23 %) et la soul (12 %) sont les genres les plus appréciés par les propriétaires de camions. C’est l’Amérique. Les camionneurs que je connais ici au Canada aiment leur pays. et du rock. Prouvez-moi que j’ai tort.

Cote de crédibilité : 8 sur 10

Une étude étrangement spécifique sur le rock, le sexe et les camionneurs

Le même site de camionnage a interrogé 1 000 propriétaires de camions et a constaté que 40 % d’entre eux l’avaient fait dans leur véhicule, très probablement en écoutant du rock lourd.

Cote de crédibilité : je n’en ai aucune idée.

La musique qui rend les gens plus confiants

Un site de santé consacré au traitement des personnes souffrant de troubles de l’alimentation a examiné 1 000 fans de musique et a fouillé dans un tas de listes de lecture Spotify pour déterminer si la musique a un impact sur l’image corporelle. C’est le cas avec Lizzo, Taylor Swift, Adel, Beyonce et Lady Gaga qui fournissent le plus gros coup de pouce.

Cote de crédibilité : 10 sur 10

La meilleure musique pour contrôler la douleur

C’est en fait une étude médicale. Il a déterminé que pratiquement n’importe quelle musique peut être utilisée pour contrôler la douleur tant que la personne qui en souffre a le contrôle de la musique qui est jouée. Dans une étude connexe, Mozart et Advil semble avoir des effets bénéfiques.

Cote de crédibilité : Hé, tout ce qui fonctionne pour vous.

Meilleure musique pour s’entraîner

Un fabricant de vélos stationnaires a pris un sondage de personnes qui s’entraînent et ont découvert que le meilleur artiste pour la salle de sport était Michael Jackson, suivi d’Eminem et de Queen. Le premier genre d’exercice était la pop. Le rap/hip-hop et le rock classique sont venus ensuite.

Cote de crédibilité : Compte tenu de ce que j’ai entendu jouer dans les gymnases, bien sûr.,

Meilleure musique pour chiens

Selon une étude de l’Université de Glasgow publiée dans Physiologie et comportement, pas de métal, pas de Motown. Les deux avaient tendance à augmenter le niveau de stress chez les chiots. Le meilleur bâton avec le reggae – Bob Marley est parfait – car son BPM a tendance à être proche de celui de la fréquence cardiaque au repos des chiens.

Cote de crédibilité : Basé sur mes propres études personnelles avec mes bull terriers anglais, oui.

Meilleure musique pour chats

Classique. Même pas proche. C’est selon recherche à l’Université d’État de Louisiane. Le métal est le pire, surtout quand il s’agit de solos de guitare. Et si tu veux vraiment calmer minou, regardez cette étude dans le Journal of Feline Medicine and Surgery.

Cote de crédibilité : Hé, qui suis-je pour argumenter ?

