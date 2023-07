Amusez-vous avec cette liste de lecture sur le thème patriotique pour le 4 juillet

Montrez la fierté de votre nation ce 4 juillet avec des vêtements rouges, blancs et bleus, assistez à un défilé ou à un feu d’artifice ou organisez votre propre fête.

N’oubliez pas, cependant, qu’aucune fête n’est complète sans une liste de lecture thématique. Que vous ayez besoin d’une playlist pour vous rendre à une fête en voiture, que vous organisiez la vôtre, que vous alliez à la plage ou que vous ayez besoin d’inspiration pour vous mettre dans une ambiance patriotique, ces chansons vous aideront à démarrer la fête.

« Que Dieu bénisse les États-Unis », Lee Greenwood « Seulement en Amérique », Brooks & Dunn « Rouge, blanc et bleu », Lynyrd Skynyrd « Ramenez-moi à la maison, routes de campagne », John Denver « Vivre en Amérique », James Brown « Faire la fête aux États-Unis », Miley Cyrus « Les étoiles et les rayures pour toujours », John Philip Sousa « Samedi soir américain », Brad Paisley « Amérique », Simon & Garfunkel « L’Amérique la belle », Ray Charles « La bannière étoilée », Whitney Houston « Vieux drapeau en lambeaux », Johnny Cash « Avec l’aimable autorisation du Rouge Blanc et Bleu, » Toby Keith « Feu d’artifice », Katy Perry « Né aux États-Unis », Bruce Springsteen

LE QUATRE JUILLET; QU’EST-CE QUE C’EST ET POURQUOI FÊTONS-NOUS LES VACANCES AVEC DES FEUX D’ARTIFICE ?

1. « Que Dieu bénisse les États-Unis », Lee Greenwood

« God Bless the USA » est un incontournable de toute playlist du 4 juillet. Cette chanson est sortie en 1984 de l’album de Greenwood « You’ve Got a Good Love Comin ».

La chanson est pleine de paroles patriotiques, surtout dans le refrain quand Greenwood chante « Et je suis fier d’être un Américain, où au moins je sais que je suis libre, et je n’oublierai pas les hommes qui sont morts, qui ont donné ça droit à moi, et je serais heureux de me tenir à côté de vous et de la défendre encore aujourd’hui, car il ne fait aucun doute que j’aime cette terre, que Dieu bénisse les États-Unis »

2. « Seulement en Amérique », Brooks & Dunn

Cette chanson optimiste est sortie en 2001 sur l’album « Steers & Stripes » des artistes country Brooks & Dunn.

« Seulement en Amérique, Dreamin’ en rouge, blanc et bleu, uniquement en Amérique, où nous rêvons aussi grand que nous le voulons », déclare le refrain de la chanson.

QUIZ DU 4 JUILLET ! DANS QUELLE MESURE CONNAISSEZ-VOUS VOS FAITS SUR LE JOUR DE L’INDÉPENDANCE ?

3. « Rouge, blanc et bleu », Lynyrd Skynyrd

Cette chanson populaire de Skynyrd est sortie en 2003 et est souvent jouée pour le 4 juillet.

4. « Ramenez-moi à la maison, routes de campagne », John Denver

« Take Me Home, Country Road » est un classique de 1971 extrait de l’album « Poems, Prayers & Promises » de Denver.

Ce hit country est toujours populaire aujourd’hui et est celui que les gens connaîtront probablement, en particulier en Virginie-Occidentale. Mettez celui-ci sur votre liste de lecture et laissez tout le monde chanter avec le refrain accrocheur.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES FEUX D’ARTIFICE DU QUATRIÈME JUILLET : CE QU’IL FAUT SAVOIR

5. « Vivre en Amérique », James Brown

Vous reconnaîtrez peut-être cette chanson de « Rocky IV ». Cette chanson a été chantée par Brown et a été écrite spécifiquement pour ce film.

Dans la scène du film où cette chanson est utilisée, Brown interprète la chanson lors de l’entrée d’Apollo Creed dans son combat contre Ivan Drago. Pendant la scène, Creed est recouvert d’un équipement à thème américain pendant que la chanson est chantée.

Ce jam au rythme effréné vous donnera envie de danser et de célébrer la nation.

6. « Faire la fête aux États-Unis », Miley Cyrus

Bien que « Party in the USA » ne soit peut-être pas aussi « patriotique » que les autres chansons répertoriées, c’est toujours une excellente chanson à jouer pour l’occasion.

C’est accrocheur, c’est optimiste et amusant. Il est sorti en 2009 et est chanté par Miley Cyrus.

VODKA PICKLES TO BRATWURST : LES AMÉRICAINS RÉVÈLENT LEURS INCONTOURNABLES DE LA CUISINE DU QUATRIÈME JUILLET

7. « Les étoiles et les rayures pour toujours », John Philip Sousa

Bien que les succès country et pop soient d’excellents ajouts à une liste de lecture du 4 juillet, n’oubliez pas d’y ajouter des classiques. Incluez « The Stars and Stripes Forever » de John Phillip Sousa à votre liste de lecture du 4 juillet.

La chanson démarre avec « The Stars and Stripes Forever Laissez flotter une note martiale en triomphe Et la liberté étendre sa main puissante; Un drapeau apparaît « au milieu des acclamations tonitruantes, La bannière de la terre occidentale. L’emblème du courageux et du vrai. »

8. « Samedi soir américain », Brad Paisley

Brad Paisley est l’artiste country à l’origine du hit de 2009, « American Saturday Night ». C’est une chanson que vous voudrez jouer encore et encore.

Les paroles incluent « C’est un baiser français, de la glace italienne, de la mousse espagnole au clair de lune. C’est juste un autre samedi soir américain. Oh, c’est exactement ce que nous avons ici. »

9. « Amérique », Simon & Garfunkel

Il s’agit d’un ancien avec une année de sortie de 1968 de l’album « Bookends ». La chanson de Simon & Garfunkel a un son lent et apaisant, mais reste un excellent ajout à votre liste de lecture.

10. « L’Amérique la belle », Ray Charles

« America the Beautiful » est un classique qui suscitera la fierté nationale de chacun. Vous ne voudrez pas appuyer sur le bouton de saut lorsque cette chanson sera diffusée pendant vos festivités du 4 juillet.

11. « La bannière étoilée », Whitney Houston

Si vous cherchez à ajouter l’hymne national américain à votre playlist, cette version chantée par Houston en 1991 est une belle interprétation.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE : QUATRIÈME JUILLET FAITS QUE VOUS NE SAVEZ PEUT-ÊTRE PAS

12. « Vieux drapeau en lambeaux », Johnny Cash

Johnny Cash, l’artiste country à l’origine de chansons comme « Ring of Fire » et « I Walk the Line », a également sorti le tube patriotique « Ragged Old Flag » en 1974.

« Vous voyez, nous avons eu un petit trou dans ce drapeau là-bas lorsque Washington l’a fait traverser le Delaware. Et il a été brûlé par de la poudre la nuit où Francis Scott Key s’est assis en le regardant écrire, vous voyez. Et il a eu une mauvaise déchirure à la Nouvelle-Orléans. avec Packingham et Jackson tirant sur ses coutures », chante Cash.

13. « Avec l’aimable autorisation des Rouge, Blanc et Bleu », Toby Keith

Toby Keith a sorti « Courtesy of the Red, White and Blue » en 2002. Cette chanson country robuste fera sûrement éclater tout le monde de fierté.

14. « Feu d’artifice », Katy Perry

« Tu dois juste allumer la lumière et la laisser briller, juste posséder la nuit, comme le 4 juillet. » Cette chanson de Perry est extraite de son album « Teenage Dream » de 2010, mais devrait certainement exciter la foule lors de votre fête.

15. « Né aux États-Unis », Bruce Springsteen

Aucune liste de lecture n’est complète sans une chanson classique de Bruce Springsteen & the E Street Band. « Born In The USA est l’une des chansons les plus connues de Springsteen et la plupart des invités la connaîtront probablement. Sinon, c’est l’une de ces chansons facilement reconnaissables et amusantes à chanter.

16. « La montée », Bruce Springsteen

Cette chanson patriotique a été enregistrée après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. L’intégralité de l’album « The Rising » couvre un certain nombre de succès émotionnels honorant les vies perdues ce jour-là.

La chanson dit : « Ciel de noirceur et de chagrin, ciel d’amour, ciel de larmes, ciel de gloire et de tristesse, ciel de miséricorde, ciel de peur, ciel de mémoire et d’ombre. Ton vent brûlant remplit mes bras ce soir. Ciel de nostalgie et le vide, ciel de plénitude, ciel de vie bienheureuse.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES FEUX D’ARTIFICE DU QUATRIÈME JUILLET : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Autres classiques à ajouter à votre playlist du 4 juillet

« Où les étoiles et les rayures et l’aigle volent », Aaron Tippin « Survolez les États », Jason Aldean « Terre américaine », Bruce Springsteen « L’Amérique restera toujours debout », Randy Travis « Cette terre est votre terre », Sam Hunt « American Girl », Tom Petty et les Heartbreakers « Enfants américains », Kenny Chesney « All-American Girl », Carrie Underwood « Voitures rapides et liberté », Rascal Flatts « Jour de l’Indépendance », Martina McBride « J’aime mon pays », Florida Georgia Line « Fabriqué en Amérique », Toby Keith « Soldat américain », Toby Keith « Travelin’ Solder », The Dixie Chicks « Si vous lisez ceci », Tim McGraw « Petite ville des États-Unis », Justin Moore « Tour américain », Toby Keith « Sweet Home Alabama », Lynyrd Skynyrd « D’où je viens », Montgomery Gentry « Dixieland Delight », Alabama « De la bière pour mes chevaux », Toby Keith « De quoi être fier », Montgomery Gentry « M. Rouge, Blanc et Bleu, » Coffey Anderson « Le pays de Dieu », Blake Shelton « Ceux qui ne sont pas rentrés chez eux », Justin Moore

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS