Amusement festif alors que Tree of Dreams revient à Kelowna

Décembre approche à grands pas, tout comme les vacances, ce qui signifie qu’il est temps de penser non seulement à offrir des cadeaux, mais aussi à redonner.

Du 5 au 8 décembre, l’Hôtel Eldorado se transformera en un délice festif, accueillant l’Arbre des Rêves pour la deuxième année.

Mark Jeanes, directeur général de l’hôtel Eldorado, a déclaré que l’événement Tree of Dreams mettait en vedette des artisans et des vendeurs locaux, tous en soutien à l’association caritative à but non lucratif Food for Thought, qui cherche à lutter contre l’insécurité alimentaire infantile pour les enfants locaux.

“Nous avons commencé l’année dernière sans savoir comment cela serait reçu et nous avons été ravis de la réponse. L’arbre des rêves est une célébration joyeuse de ce que Noël peut être. Tous les profits profiteront aux enfants locaux par le biais de notre association caritative partenaire Food for Thought qui fait un travail incroyable pour lutter contre l’insécurité alimentaire des enfants ici dans le centre de l’Okanagan », a-t-il déclaré.

Chloe Kam, responsable principale du programme chez Food for Thought, a déclaré qu’il était extrêmement important que la communauté locale reconnaisse l’ampleur de l’insécurité alimentaire infantile dans cette région.

«Dans le centre de l’Okanagan, le taux de pauvreté est de 16% (selon le BC Child Poverty Report Card 2021 by First Call), ce qui signifie qu’un écolier sur six souffre de pauvreté alimentaire. Food for Thought collecte des fonds et distribue ensuite la nourriture dans les écoles locales par l’intermédiaire de ses soixante bénévoles, tout en garantissant la confidentialité des enfants et de leurs familles.

Les familles sont invitées à assister à l’événement, à s’asseoir avec le Père Noël et à savourer des bouchées et des boissons festives.

