Plus de 350 trick-or-treaters ont visité l’événement Trunk or Treat communautaire de l’église Oswego du Good Shepherd UMC qui s’est tenu le samedi 29 octobre dans le parking de l’église. L’événement était parrainé par des bénévoles, dont un groupe de jeunes, l’école du dimanche et des groupes d’hommes et de femmes.