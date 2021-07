Amul Topical rend un hommage touchant à la superstar Dilip Kumar

L’industrie cinématographique indienne a traversé un choc mercredi 7 juillet alors que le légendaire acteur Dilip Kumar a rendu son dernier souffle. Il a été admis dans un hôpital de Mumbai après s’être plaint d’essoufflement. Amul a pris l’initiative de rendre hommage à l’acteur à sa manière unique. Se souvenant de certaines des meilleures œuvres de l’acteur vétéran, Amul a publié un hommage sur son compte Instagram officiel. La rédaction concernait également certains de ses plus beaux projets de l’acteur, notamment Vidhaata, Aadmi et Ganga-Jamuna. Il disait : « Ganga bhi, Jamuna bhi, Aadmi bhi, Vidhaata bhi, Har Andaz ka Leader. (Ganga, Jamuna, Aadmi, Vidhaata, un leader en tous genres) »

Le message contenait des dessins en noir et blanc de certains personnages épiques joués par Kumar avec le logo d’Amul et le nom de l’acteur, ainsi que les années de sa vie (1922 à 2021) écrites dessus. L’acteur nous a quittés à l’âge de 98 ans. L’information officielle sur la disparition du vétéran a été donnée sur son compte Twitter officiel par son ami de la famille, Faisal Farooqui. Kumar était marié à Saira Banu, de 22 ans sa cadette, qui a travaillé avec lui dans des films comme Sagina Mahato, Duniya, Bairaag et Gopi. Le couple s’est marié en octobre 1966.

Le vétéran a gagné un nom et une renommée énormes dans l’industrie cinématographique hindi. Il était célèbre pour les personnages qu’il incarnait en héros tragiques dans les films Andaz, Baabul, Jogan, Deedar et Mela. L’acteur a eu une carrière de six décennies et son dernier film était Qila en 1998. Il a été honoré de plusieurs prix comme Padma Vibhushan en 2015, Padma Bhushan en 1991 et Dadasaheb Phalke Award en 1994. Il a été le premier acteur à recevoir le meilleur prix d’acteur au Filmfare pour Azad en 1956.

En 1993, Kumar a reçu le prix Filmfare pour l’ensemble de sa carrière. Son testament de mort a été une perte énorme pour l’industrie cinématographique, mais on se souviendra de lui pour le travail incroyable qu’il a accompli.

