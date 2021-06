New Delhi : L’actrice de Bollywood Vidya Balan, qui se réjouit du succès de sa dernière sortie « Sherni » sur la plate-forme OTT Amazon Prime, a maintenant reçu un cri de nul autre qu’Amul. Les créateurs d’Amul India ont sorti un joli graphique animé mettant en vedette Vidya Balan et l’actrice est émerveillée par leurs efforts.

Elle a pris son compte Instagram et a partagé le même message dans son histoire Instagram et a écrit, « Merci. Quel honneur » avec quelques emojis.

Lundi, Amul India a pris son compte Instagram officiel et a partagé un message louant la féroce actrice.

Ils ont écrit, « #Amul Topical: Vidya Balan joue dans un film humain-animal… »

Sur la photo, le personnage animé de Vidya peut être vu tenant une tranche de pain et deux tigres peuvent également être vus lorgnant des bois. Il y avait aussi ‘Share Na Please!’ écrit en haut du croquis et « Protégé férocement » en bas.

Le film « Sherni », sorti le 18 juin, a pris d’assaut Internet avec son scénario intrigant et sa présence impressionnable à l’écran. Les téléspectateurs et les critiques ont également félicité le réalisateur Amit Masurkar pour sa finesse et sa compréhension du scénario.

Dans le film, nous voyons Vidya Balan jouer le rôle d’un agent forestier luttant contre les normes sociales fixées par le patriarcat et la bureaucratie au sein de son département.

Il est réalisé par Amit Masurkar qui est connu pour ses films tels que « Newton » et « Sulemani Keeda ». Avec Balan en tête, le film met également en vedette Neeraj Kabi, Vijay Raaz, Sharat Saxena, Mukul Chadda, Brijendra Kala et Ila Arun.