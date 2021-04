Amul fête les 93e lauréats des Oscars avec un dessin original d’Anthony Hopkins, Chloe Zhao et Frances McDormand

La société coopérative laitière indienne Amul, connue pour ses publicités d’actualité, a attiré le public avec sa récente publicité inspirée des Oscars de cette semaine. Mardi, Amul a partagé son point de vue sur la 93e cérémonie des Oscars avec une publicité d’actualité spéciale qui vous ferait certainement sourire. Partageant la publication sur leur pseudo de médias sociaux, Amul a partagé ses caricatures par excellence des lauréats des Oscars de cette année. L’annonce montrait les gagnants des catégories du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

L’Oscar du meilleur réalisateur a été remporté par Chloe Zhao pour le film Nomadland. Zhao, qui est née à Pékin, a créé l’histoire dimanche en devenant la première femme de couleur à recevoir cet honneur et seulement la deuxième femme à remporter un Oscar du réalisateur après Kathryn Bigelow, qui avait réalisé The Hurt Lockeren 2009.

Sous-titrant leur sujet, Amul a glissé dans un jeu de mots plein d’esprit en écrivant: « Amul tout le monde le francie! »

Le prix de la meilleure actrice a été remporté par Frances McDormand pour sa performance dans le rôle principal dans Nomadland. Pour Frances, cet Oscar était spécial puisqu’il a fait d’elle le septième acteur avec trois Oscars et la quatrième femme après Meryl Streep, Ingrid Bergman et Katharine Hepburn avec l’honneur de quatre Oscars. Frances a également partagé le prix de la meilleure image pour le film, car elle était l’un de ses producteurs.Pendant ce temps, pour le meilleur acteur, Anthony Hopkins a remporté l’Oscar pour sa performance dans Le père. La victoire de l’acteur a été une surprise pour beaucoup puisqu’il a été nominé parmi des acteurs comme Chadwick Boseman, qui a remporté une nomination posthume, Steven Yeun et Riz Ahmed (les deux acteurs ont créé l’histoire en devenant les premiers artistes d’origine asiatique à remporter la nomination). Hopkins n’était même pas présent pour les Oscars.

L’acteur a posté plus tard son discours d’acceptation des verts pâturages de sa maison au Pays de Galles. Hopkins a déclaré qu’à 83 ans, il ne s’attendait pas à recevoir le prix et il est très reconnaissant à l’Académie.

L’acteur a également rendu hommage à Chadwick Boseman, qui, selon lui, «nous a été enlevé bien trop tôt».

