Qu’il s’agisse d’une célébration ou d’une tragédie, Amul trouve les moyens les plus ingénieux de vénérer l’occasion. La marque laitière a profité de ses profils sur les réseaux sociaux pour saluer la décision du gouvernement indien d’étendre sa campagne de vaccination pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Le dernier dessin animé d’Amul a présenté le mouvement, au milieu de la deuxième vague croissante d’infections à Covid-19 dans le pays et est considérée comme une étape clé pour inverser la marée montante des infections pandémiques. Le géant laitier n’a pas perdu de temps et a diffusé une publicité pour capturer l’humeur du pays. Amul a utilisé leur jeu de mots de marque qui montrait un professionnel de la santé et un jeune adulte dans un centre de vaccination. À la fois sur Instagram et Twitter, la société le long du dessin animé a lancé un slogan qui disait: « No waiteen if you’re dix-huit ».

Les fans ont exprimé leur amour et leur appréciation pour l’illustration avec des likes et des commentaires.

La marque de journal avait également présenté la campagne de vaccination dans sa publicité plus tôt lorsque le pays a lancé la phase 2 de la campagne nationale. La deuxième phase concernait les personnes âgées de 60 ans et plus de 45 ans souffrant de comorbidités.

Cependant, la dernière initiative visant à vacciner toute personne de plus de 18 ans éligible à la vaccination à partir du 1er mai intervient après une réunion du Cabinet de l’Union présidée par le Premier ministre Narendra Modi. La décision du gouvernement central intervient après que le pays ait été ravagé par une flambée de nouveaux cas de coronavirus. Cette décision leur permet d’ouvrir la vaccination au-delà de l’âge limite actuel et permet aux fabricants de libérer environ 50% des doses sur le marché libre.

La décision permet également aux États d’acquérir des doses supplémentaires de vaccins directement auprès des fabricants car elle remplace la règle actuelle du Centre contrôlant tous les aspects de la campagne de vaccination. De plus, les hôpitaux privés peuvent également acheter des fournitures sur le quota de 50 pour cent à des prix fixés par les fabricants.

