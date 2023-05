"Amul empiète sur Aavin…": Fresh Milk Row, cette fois au Tamil Nadu

Dans un nouveau point d’éclair impliquant les sociétés laitières indiennes, le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a demandé jeudi au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, d’ordonner au géant laitier Amul, basé au Gujarat, de cesser immédiatement ses activités d’approvisionnement en lait au Tamil Nadu.

Dans une lettre adressée à M. Shah, M. Staline s’est dit préoccupé par les implications de la collecte de lait par l’Union des producteurs de lait coopératifs du district de Kaira, communément appelée Amul, dans les régions de production laitière du Tamil Nadu, qui pourraient affecter Aavin, la coopérative laitière du Tamil Nadu. Fédération des Producteurs.

Le gouvernement du Tamil Nadu a récemment découvert qu’Amul utilisait sa licence coopérative multi-états pour établir des centres de refroidissement et une usine de transformation dans le district de Krishnagiri, selon M. Staline.

Il a ajouté qu’Amul avait l’intention de se procurer du lait via des organisations de producteurs agricoles (OPF) et des groupes d’entraide (SHG) dans les districts de Krishnagiri, Dharmapuri, Vellore, Ranipet, Tirupathur, Kancheepuram et Tiruvallur dans le Tamil Nadu.

Le ministre en chef a souligné qu’il était de pratique courante de permettre aux coopératives de prospérer sans empiéter sur les zones de production laitière des autres.

Un tel approvisionnement croisé contrevient à l’esprit de «l’opération White Flood» et pourrait aggraver la pénurie de lait actuelle dans le pays, affectant les consommateurs, a-t-il déclaré, et a souligné que les actions d’Amul empiètent sur la zone de production laitière d’Aavin.

« C’est devenu une norme en Inde de laisser les coopératives prospérer sans empiéter sur la zone de production de lait de l’autre. Un tel approvisionnement croisé va à l’encontre de l’esprit de » l’opération White Flood « et exacerbera les problèmes pour les consommateurs étant donné le scénario de pénurie de lait qui prévaut dans Cet acte d’Amul porte atteinte à la zone de stockage du lait d’Aavin qui a été entretenue dans un véritable esprit de coopération au fil des décennies », a écrit le ministre en chef.

M. Staline s’est dit préoccupé par le fait que cette décision d’Amul favoriserait une concurrence malsaine entre les coopératives impliquées dans l’approvisionnement et la commercialisation du lait et des produits laitiers.

« Les coopératives régionales ont été la pierre angulaire du développement laitier dans les États et elles sont mieux équipées pour interagir avec les producteurs et les soutenir, ainsi que pour protéger les consommateurs des augmentations de prix arbitraires », a-t-il écrit.

« Par conséquent, je demande votre intervention immédiate pour ordonner à Amul de cesser immédiatement l’approvisionnement en lait de la région de production laitière d’Aavin au Tamil Nadu », a déclaré Staline.

M. Staline a précisé que jusqu’à présent, Amul ne vendait ses produits au Tamil Nadu que par l’intermédiaire de ses points de vente. Il a souligné que le Tamil Nadu, comme d’autres États dotés de coopératives laitières solides, a effectivement maintenu un système de coopératives laitières à trois niveaux depuis 1981 au profit des producteurs et des consommateurs de lait ruraux.

Selon M. Staline, « Aavin, notre fédération de commercialisation coopérative au sommet, supervise 9 673 sociétés coopératives de producteurs de lait dans les zones rurales. Ils achètent 35 LLPD de lait auprès d’environ 450 000 membres. Cet arrangement garantit aux producteurs de lait des prix uniformes et rentables tout au long de l’année. «

Aavin propose également diverses ressources telles que des aliments pour le bétail, du fourrage, des mélanges de minéraux et des services de soins de santé et d’élevage pour améliorer et maintenir la production de lait au Tamil Nadu. De plus, il assure l’approvisionnement des consommateurs en lait et produits laitiers de haute qualité à des prix parmi les plus bas du pays. Par conséquent, Aavin joue un rôle crucial dans l’amélioration des moyens de subsistance des producteurs de lait ruraux et dans la satisfaction des besoins nutritionnels des consommateurs, a-t-il écrit.

Le mois dernier, avant les élections du Karnataka, une controverse politique avait éclaté lorsqu’Amul avait annoncé son intention d’entrer sur le marché de Bengaluru avec ses produits laitiers et caillés.

Les partis d’opposition de l’époque, le Congrès et le JD-S, se sont opposés à cette décision, affirmant que cela nuirait aux intérêts des producteurs laitiers locaux et de la marque publique Nandini, qui est dirigée par la Karnataka Milk Federation (KMF).