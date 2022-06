Amul consacre son actualité au cinéma, Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor réagissent

Varun Dhawan et Kiara Advani vedette Jug Jugg Jeeyo a eu une course régulière au box-office. Le film a collecté un total de Rs 36 crores lors de son premier week-end. Non seulement le public mais les critiques ont également apprécié le drame familial. Maintenant, la célèbre marque de produits laitiers Amul a partagé un nouveau message dédié au succès du film. Amul a posté une version animée du casting et a écrit “Roz Jugg kar khao” dessus. La marque laitière l’a légendé, “Amul Topical : le nouvel artiste familial populaire de Bollywood !”

Bientôt, Kiara a repartagé la photo sur son Instagram et a écrit “Khao Piyo aur #JugJuggJeeyo #TheTasteOfIndia. Tout à fait à vous dans les cinémas maintenant.” Varun a également partagé le sujet et a écrit dans la cation sur Instagram, “Khao piyo JUGJUGGJEEYO @amul_india#thetasteofindia.”

LIS: Jug Jugg Jeeyo box-office collection jour 3: le film de Varun Dhawan-Kiara Advani frappe Rs 36,93 crore ce week-end









Anil Kapoor s’est rendu sur son Instagram pour partager la publication. Il l’a légendé, “Quand #JugJuggJeeyo est #TheTasteOfIndia.”





Le producteur du film Karan Johar, quant à lui, a écrit “Film ka validation finale! Tout à fait délicieux AMUL!”





Réalisé par Raj Mehta et soutenu par Dharma Productions, l’artiste familial étoilé mettant en vedette Neetu Singh, Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani est sorti en salles le 24 juin. Varun Sood a une apparition dans le film, tandis que l’influenceur des médias sociaux Prajakta Koli a marqué ses débuts à Bollywood avec.

L’amuseur familial tourne autour de deux couples de générations différentes au bord du divorce. Actuellement, les médias sociaux sont inondés de réactions de fans et de membres de l’industrie cinématographique.

“Il y a quelque chose à regarder un grand film avant sa sortie, celui-ci en étant un, vous pouvez partager à quel point c’est un grand film. Juggjugg Jeeyo est tout à fait merveilleux, drôle et divertissant. Chacun, Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor et Neetu Kapoor sont tous si bons”, a écrit Neha Dhupia.

“#ArjunRecommends | AK vous fait rire et rire. Neetu Aunty vous fait vous connecter et pleurer à cause de sa résilience. Varun vous fait ressentir le chaos dans la gestion des relations. Kiara vous fait ressentir le calme nécessaire pour maintenir une famille ensemble. Manish & Prajakta s’assurent que nous nous connectons avec ces membres de la famille excentriques à travers leur regard. Raj bravo pour un véritable artiste de famille bleu !!! Tout le meilleur à Karan et Apoorva, nous avons un gagnant sous la main”, a écrit Arjun Kapoor.

Vicky Kaushal a également partagé sa critique. “Quel film !!! La joie de regarder un artiste sain… Félicitations à l’équipe JJJ”, a-t-il écrit, encourageant ses fans à aller “mazze karo” au cinéma.