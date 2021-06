Amul célèbre la victoire épique d’Archer Deepika Kumari avec un petit doodle

L’as archère Deepika Kumari a récupéré la place numéro un dans le classement mondial des classiques femmes le 27 juin et a fait la fierté de l’Inde. Son tour du chapeau de médailles d’or à l’étape 3 de la Coupe du monde à Paris a suscité des éloges de partout au pays et dans le monde entier. La marque de produits laitiers Amul a rejoint le mouvement pour marquer l’événement historique. Amul a fait l’éloge du jeune athlète en consacrant un griffonnage dans son récent sujet. La marque a présenté l’archer indien vedette dans une bande créative avant les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Le nouveau dessin animé partagé par Amul sur son compte Twitter officiel lundi, montre l’archer de Ranchi tenant trois arcs à la main. Le graphique montre Kumari portant son maillot et son bob signature. Il représente trois médailles d’or autour du cou de la star du sport. Au lieu de marquer sa célébration avec un signe de victoire, Amul représente Kumari montrant trois doigts. L’affiche montre également sa mascotte, The Butter Girl, debout à côté de Kumari la soutenant avec des flèches. Les trois doigts montrés par l’athlète sont chacun enduits d’une cuillerée de beurre.

Se référant à sa performance de premier ordre, Amul a utilisé un jeu de mots pointu et a écrit: « Prends-toi, Deepika. » Poursuivant ses jeux de mots, la marque de produits laitiers a donné un slogan intéressant à la création, qui disait: « Amul toujours sur la bonne voie ».

Le triplé de médailles d’or de Kumari a pris d’assaut les médias sociaux et des personnalités de renom ont félicité l’archère pour sa performance. Le Premier ministre Narendra Modi et le ministre en chef du Jharkhand Hemant Soren ont exprimé leurs salutations sur les réseaux sociaux. Sachin Tendulkar a dirigé les messages élogieux en ligne souhaitant à Kumari le meilleur pour les Jeux olympiques. L’homme d’affaires Anand Mahindra s’est dit ravi de la victoire de Kumari et a déclaré qu’il espérait voir davantage d’archères indiennes régner au cours de la prochaine décennie.

L’équipe indienne de tir à l’arc classique dirigée par Kumari a remporté plusieurs lauriers après un spectacle spectaculaire lors de l’étape 3 de la Coupe du monde de tir à l’arc qui vient de s’achever à Paris. Dimanche, Kumari a remporté 3 médailles d’or dans les épreuves d’arc classique, dont l’individuel féminin, l’équipe féminine et le duo mixte. Le joueur de 27 ans avait atteint la position de numéro un pour la première fois en 2012. Kumari a remporté l’une des médailles avec son mari Atanu Das et est devenu l’archer n°1 mondial. Elle est la seule archère indienne à représenter l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo, le mois prochain.

