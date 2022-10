Amul célèbre Aishwarya Rai, Chiyaan Vikram, le film de Mani Ratnam avec un sujet décalé

Réalisé par le cinéaste primé National Mani Ratnam, le film historique épique tamoul Ponniyin Selvan: I or Ponniyin Selvan Part 1 a conquis le cœur du public avec sa narration brillante, son récit captivant, ses excellentes performances et sa musique de fond entraînante. Le casting étoilé comprenait Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Karthi, Jayam Ravi, Trisha, Sobhita Dhulipala, Prakash Raj et d’autres représentant les personnages historiques de l’empire Chola.

La marque laitière Amul, connue pour ses sujets originaux, a maintenant proposé un sujet basé sur le film tamoul avec les personnages d’Aishwarya, Trisha, Vikram et Karthi réalisés dans un style doodle avec ces mots imprimés – “Obtenez la valeur de votre Mani!” et a appelé le film ‘Masterpiece’. Parallèlement à cela, les poignées de médias sociaux d’Amul ont légendé la photo, “#Amul Topical: Film épique, de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan est sorti!”.

Alors que les internautes ont exprimé leur amour pour le sujet, certains d’entre eux ont également souligné qu’il avait omis le personnage principal joué par Jayam Ravi, qui joue le plus jeune prince Chola nommé Arunmozhi Varman. Il est affectueusement appelé Ponniyin Selvan, c’est-à-dire bien-aimé des Ponni, qui est un ancien nom tamoul pour la rivière Kaveri. Un commentaire sur Instagram disait : “Génial. Bien que, ironiquement, ils aient omis le personnage principal de l’image”.





LIRE | Estimations du jour 3 de la collecte au box-office de Ponniyin Selvan: le film de Mani Ratnam devrait rapporter 230 crores de roupies dans le monde

Sorti le 30 septembre en versions 2D et IMAX en langues tamoule, hindi, malayalam, kannada et télougou, le drame d’action est la première partie de la série de films en deux parties adaptée par Mani Ratnam du roman éponyme emblématique de Kalki Krishnamurthy sorti en cinq volumes en 1955. Le tournage des deux rôles a été réalisé par les acteurs et l’équipe technique en 150 jours en Thaïlande et en Inde. La dernière partie sortira dans les salles l’année prochaine, comme on le voit dans le générique de clôture de la partie 1.