La dernière publicité de Rahul Dravid pour une application de paiement par crédit a brisé Internet et créé une tempête de mèmes. Non seulement les fans de l’ancien batteur indien, mais plusieurs agences d’application de la loi ont également partagé leur point de vue sur le nouvel avatar « Indiranagar Ka Gunda » de l’ancien batteur indien si calme. Maintenant, Amu, qui est connu pour ses campagnes publicitaires d’actualité, a dédié un dessin de dessin animé spécial au nouvel avatar de Dravid dans le message publicitaire désormais viral.

L’annonce a pris tout le monde par surprise car elle mettait en vedette l’ancien capitaine indien montrant son côté en colère alors qu’il était coincé dans un embouteillage. On le voit en train de crier sur ses camarades coincés dans l’embouteillage et enfin de se détacher du toit ouvrant de sa voiture et de se déclarer « Indiranagar Ka Gunda » avec une chauve-souris à la main.

Le croquis partagé par Amul recrée cette scène particulière de l’annonce et Dravid est vu tenant un couteau à beurre dans une main tout en tenant une chauve-souris dans l’autre alors qu’il se démarque du toit ouvrant de sa voiture.

Le croquis de la célèbre marque de produits laitiers présente un jeu de mots autour du surnom de Dravid. « Jammy fait rage?, Le beurre est calmant » – Jammy est le surnom d’enfance de Dravid.

La vision créative d’Amul sur la publicité a été saluée par les Twitterati qui ont partagé leur réaction en réponse à la vision créative d’Amul.

Auparavant, la police de Mumbai a utilisé une photo de la publicité désormais virale de Dravid pour souligner l’importance de porter un masque pour arrêter la propagation du coronavirus. Le tweet de la police de Mumbai a établi un parallèle entre la réaction rageuse de Dravid à la réaction d’un masque au coronavirus.

Les gens sont devenus gaga sur la publicité et cela a créé une sensation en ligne. Alors que certains ont complimenté le concept de la publicité, beaucoup ne pouvaient pas se remettre de la performance d’acteur de Rahul et l’ont qualifiée de «l’une des meilleures performances avec une chauve-souris».

