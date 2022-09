Amtrak s’efforce de restaurer les trains annulés après que la Maison Blanche a déclaré mercredi soir qu’un accord de travail provisoire a été conclu entre les syndicats et les entreprises ferroviaires de fret.

Amtrak a suspendu plusieurs de ses itinéraires ferroviaires longue distance cette semaine sous la menace d’une éventuelle grève des marchandises, selon Reuters. De nombreux itinéraires de passagers d’Amtrak empruntent des voies détenues, entretenues et exploitées par des compagnies de chemin de fer de fret.

Jeudi, Amtrak dit sur son site qu’il “travaillait pour rétablir rapidement les trains annulés” et qu’il contacterait directement les clients concernés. La société n’a pas immédiatement répondu à une question sur le moment où le service serait entièrement rétabli.

Des milliers de cheminots de marchandises et leurs syndicats ont été menaçant de frapper sur des questions telles que les congés de maladie payés et les conditions de travail. Les conséquences économiques d’une grève des chemins de fer auraient pu être désastreuses et exacerber les problèmes existants de la chaîne d’approvisionnement.

“Le travail acharné accompli pour parvenir à cet accord de principe signifie que notre économie peut éviter les dommages importants que tout arrêt aurait entraînés”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. “C’est une victoire pour des dizaines de milliers de cheminots qui ont travaillé sans relâche pendant la pandémie pour s’assurer que les familles et les communautés américaines reçoivent des livraisons de ce qui nous a permis de continuer pendant ces années difficiles.”

Les itinéraires du corridor nord-est d’Amtrak qui relient Washington, DC, à New York et Boston n’ont pas été affectés par les suspensions de service, car ces rails appartiennent à Amtrak.