Amtrak investit 7,3 milliards de dollars dans une nouvelle flotte de trains modernes pour desservir le Nord-Est

« Ces nouveaux trains vont remodeler l’avenir du transport ferroviaire en remplaçant notre flotte vieillissante de 40 à 50 ans par des équipements de pointe fabriqués aux États-Unis », a déclaré le PDG d’Amtrak, Bill Flynn, dans un communiqué. « Cet investissement est essentiel pour préserver et développer nos services régionaux du Nord-Est et soutenus par l’État et permettra à nos clients de voyager confortablement et en toute sécurité, tout en réduisant considérablement les principaux polluants.

L’entreprise achète jusqu’à 83 nouveaux trains qui circuleront principalement le long du corridor nord-est. Ils exploiteront également la ligne longue distance Palmetto de New York à Miami ainsi que certaines routes financées par l’État, remplaçant les équipements Amfleet, Metroliner et étatiques d’Amtrak sur certaines routes à travers le pays.

Amtrak investit 7,3 milliards de dollars dans une nouvelle flotte de trains à la pointe de la technologie, y compris certains de ses premiers trains électriques hybrides, pour moderniser sa flotte vieillissante et attirer plus de voyageurs, a annoncé mercredi la compagnie.

Alors que les restrictions de Covid-19 s’assouplissent, les voyageurs commencent non seulement à embarquer sur plus de vols, mais la fréquentation des trains continue également de s’améliorer – approchant 60% des niveaux de l’exercice 2019. Au cours du week-end du 4 juillet, la demande a atteint 80% de ce qu’elle était il y a deux ans, a déclaré la société à CNBC.

En plus du Northeast Regional, d’autres routes qui seront desservies par la nouvelle flotte comprennent les Adirondack, Carolinian, Cascades, Downeaster, Empire Service, Ethan Allen Express, Keystone Service, Maple Leaf, New Haven/Springfield Service (Amtrak Hartford Line et Valley Flyer), Pennsylvanian, Vermonter et Virginia Services.

Les nouveaux trains comprendront une surveillance à distance et des diagnostics numériques entièrement intégrés ainsi que des sièges plus confortables, des prises de courant individuelles et des ports USB, une connexion Wi-Fi à bord, un éclairage amélioré et des fenêtres panoramiques, des vestibules plus grands, des réservations de sièges numériques et des systèmes d’affichage de navigation, la société mentionné.

La nouvelle flotte de pointe sera fabriquée par l’usine de fabrication de rails de Siemens Mobility à Sacramento, en Californie. Amtrak prévoit que les mises à niveau ajouteront plus de 1,5 million de passagers par an. L’investissement comprend un accord de fourniture de pièces et de service ainsi que des modifications et des mises à niveau des installations.

« L’économie californienne de l’innovation revient en force, et ce contrat de 7,3 milliards de dollars – l’un des plus gros du genre – représente des emplois bien rémunérés et prouve une fois de plus que la Californie est un endroit idéal pour faire des affaires », a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

— Seema Mody de CNBC a contribué à cet article.