Amtrak continue de suspendre ses itinéraires ferroviaires longue distance alors qu’une éventuelle grève du fret se profile, selon Reuterscar bon nombre de ses itinéraires empruntent des voies détenues, entretenues et exploitées par des sociétés de fret ferroviaire.

La route du corridor nord-est qui relie Washington, DC à New York et Boston ne serait pas affectée, car elle appartient à Amtrak.

Les compagnies de fret et leurs syndicats sont menaçant de frapper alors que les négociations contractuelles avec la Maison Blanche se poursuivent, et autour 125 000 travailleurs pourraient faire grève dès vendredi, a rapporté Bloomberg. Les conséquences économiques d’une grève ferroviaire pourraient être désastreuses et exacerber les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La plupart des syndicats sont déjà parvenus à des accords de principe, selon le Comité de la Conférence nationale des transporteurs, a rapporté Bloomberg, mais ces membres syndicaux ont également déclaré qu’ils ne retourneraient pas au travail à moins qu’un accord ne soit conclu pour l’ensemble du groupe.

Amtrak et la Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.