Amtrak attribue un contrat pour étendre les voies ferrées de Penn Station

L’agrandissement d’Amtrak fait partie d’un programme complet d’amélioration de l’infrastructure ferroviaire connu sous le nom de Gateway. La pièce maîtresse de Gateway serait une nouvelle paire de tunnels à une voie sous la rivière Hudson entre Penn Station et le New Jersey.

Les nouveaux tunnels viendraient compléter une paire de tunnels parallèles qui ont été construits il y a plus de 110 ans et qui sont toujours endommagés par les inondations lors de l’ouragan Sandy en 2012. À terme, Gateway pourrait doubler la capacité trans-Hudson, dans le but de faire le trajet vers le ville plus efficace et fiable pour les usagers des trains New Jersey Transit et Amtrak.

Mais les 21 voies et quais de Penn Station étaient déjà surchargés avant la pandémie. Pour que Gateway remplisse son objectif, la station devrait avoir plus de voies. Trouver un endroit pour les mettre au milieu de Manhattan est le défi qu’Amtrak a confié à un groupe d’entreprises dirigé par Arup, une firme d’ingénierie et de conception.

« Déjà, la station a fonctionné à un niveau d’intensité bien au-delà du niveau pour lequel elle a été conçue », a déclaré Stephen J. Gardner, directeur général d’Amtrak. Il a ajouté: « Nous allons doubler la largeur du tuyau, mais Penn Station, en tant que seau qui reçoit l’eau du tuyau, est déjà plein. »