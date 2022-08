Amtrak a récompensé les dirigeants avec des primes à six chiffres alors que le service ferroviaire était en difficulté

John Samuelsen, le président du Transport Workers Union, dont les membres comprennent près de 1 500 travailleurs des services, mécaniciens et inspecteurs chez Amtrak, a déclaré qu’il était dégoûté par les paiements.

“Ils se sont donné de belles primes grasses sur le dos des travailleurs exposés au danger”, a-t-il déclaré. “Cela ne fait que souligner la raison pour laquelle il devrait y avoir des représentants des travailleurs au conseil d’administration d’Amtrak.”

Aucune prime n’a été accordée en 2015, mais en 2016, le service ferroviaire a accordé une rémunération incitative aux cadres supérieurs. Il n’a pas dépensé plus de 500 000 $ par an en paiements en 2016, 2017 et 2018, car il a réduit ses pertes.

Cela a changé en 2019. Amtrak s’approchant de l’équilibre, le montant des primes versées aux cadres supérieurs a presque quadruplé, atteignant un total de près de 1,8 million de dollars, contre un peu plus de 480 000 dollars l’année précédente. Amtrak n’a plus versé de bonus en 2020, car le virus a pratiquement paralysé les voyages. Mais en 2021, il a versé 2,3 millions de dollars, malgré ses revenus les plus bas et ses pertes les plus importantes depuis plus d’une décennie.

Stephen Gardner, qui est devenu directeur général d’Amtrak cette année, a reçu plus de 766 000 $ en primes incitatives à court terme depuis 2016, plus que tout autre dirigeant. Eleanor Acheson, avocate générale et secrétaire générale du service, suivait de près, ayant reçu près de 727 000 $ au cours de cette période. Amtrak a refusé de fournir une image plus complète de la façon dont ses dirigeants sont rémunérés, y compris les salaires.

Sur la douzaine de membres de l’équipe de direction actuelle d’Amtrak, tous sauf trois ont reçu des primes de plus de 200 000 $ l’an dernier, allant d’environ 230 000 $ à plus de 293 000 $ pour M. Gardner, qui était président à l’époque.