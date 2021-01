Les amateurs de voyages qui n’ont pas encore voyagé à Amsterdam peuvent bien rayer de fumer un joint dans un café néerlandais à Amsterdam de leurs listes de seau avec la ville doublant son intention d’interdire aux étrangers de tels établissements.

Le maire écologiste d’Amsterdam, Femke Halsema, a proposé vendredi d’interdire aux touristes les célèbres «cafés» de cannabis de la ville néerlandaise.

Une grande partie du nombre croissant de touristes visitant Amsterdam chaque année venaient simplement pour consommer de la drogue et ces «touristes du cannabis» étaient devenus une nuisance, a déclaré Halsema à la télévision publique NOS.

« Amsterdam est une ville internationale et nous souhaitons attirer les touristes, mais nous aimerions qu’ils viennent pour sa richesse, sa beauté et ses institutions culturelles », a-t-elle déclaré.

Le cannabis est techniquement illégal aux Pays-Bas, mais la possession de moins de cinq grammes (0,18 once) de la substance a été décriminalisée en 1976 dans le cadre d’une politique dite de «tolérance».

Alors que la production de cannabis reste illégale, les soi-disant cafés sont autorisés à le vendre.

Dans une lettre adressée au conseil municipal, Halsema a déclaré qu’elle espérait rendre Amsterdam moins attrayante en tant que «lieu de tourisme des drogues douces».

Il y a 570 de ces cafés dans le pays, selon les chiffres du ministère de la Santé. Amsterdam abrite environ 166, soit environ 30% du total, selon les propres données de la ville.

Les cafés ont été fermés en raison de Covid-19 lockdown, ainsi que d’autres magasins non essentiels aux Pays-Bas et ils continuent d’être fermés conformément aux dernières Covid-19 les mesures. Cependant, les cafés ont pu se maintenir grâce à des services de livraison et à emporter.

Selon un rapport de CNN, le sujet de l’interdiction des étrangers ou des clients non néerlandais de participer aux célèbres cafés du pays – une attraction touristique majeure dans le monde entier – n’est pas nouveau. Alors que différentes municipalités des Pays-Bas ont des règles différentes concernant la vente et la consommation de cannabis.

Alors qu’Amsterdam avait auparavant fermement défendu ses lois autorisant les étrangers à entrer dans les cafés de la région, d’autres comme Maastricht dans le sud du pays n’autorisent pas les clients non néerlandais dans leurs cafés.

(Avec les contributions de l’AFP)