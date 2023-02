Amsterdam interdit le cannabis dans les rues du quartier rouge

Les autorités de la ville d’Amsterdam ont déclaré vendredi qu’elles interdisaient de fumer du cannabis dans les rues du quartier rouge à partir de la mi-mai dans le cadre des efforts visant à lutter contre la criminalité et les comportements antisociaux.

La mesure s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges pour restreindre les heures de consommation et avancer les heures de fermeture des cafés, bars, restaurants et bordels, alors que la municipalité s’attaque à un “énorme problème de comportement antisocial”.

La prostitution est légale aux Pays-Bas et les maisons closes du centre-ville d’Amsterdam sont considérées comme une attraction touristique.

Mais l’augmentation de la criminalité urbaine dans une partie de la ville qui attire les jeunes noctambules a conduit depuis quelques années la police à qualifier la zone de “kilomètre carré de misère”.

Selon la loi néerlandaise, la vente de cannabis est tolérée dans les coffee shops, tant qu’ils respectent des conditions strictes, mais c’est une infraction de posséder, vendre ou produire plus de cinq grammes de drogue.

Les habitants sont “très mécontents du tourisme de masse et de l’abus d’alcool et de drogues dans la rue”, en particulier la nuit, explique le communiqué de la municipalité.

“Les touristes attirent également les marchands ambulants, ce qui conduit à la criminalité et à l’insécurité”, ajoute le communiqué.

Si les dernières restrictions n’ont pas l’effet escompté, les autorités préviennent qu’elles les étendront aux terrasses des cafés.