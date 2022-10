‘Amsterdam’ et ‘Lyle Lyle’ luttent, laissant ‘Smile’ se répéter

NEW YORK (AP) – Le mystère étoilé des années 1930 de David O. Russell “Amsterdam” a échoué et l’adaptation du livre pour enfants “Lyle, Lyle, Crocodile” a fait ses débuts en douceur, permettant au thriller d’horreur “Smile” de se répéter au sommet du box-office aux États-Unis et Les théâtres du Canada, selon les estimations du studio dimanche.

Aucune nouvelle version n’a pris feu auprès des cinéphiles, mais la déception a été la plus aiguë pour “Amsterdam”, un jeu de 80 millions de dollars mal évalué avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington. La production de 20th Century Studios, cofinancée par New Regency et publiée par Walt Disney Co., a débuté avec seulement 6,5 millions de dollars – une réprimande cinglante pour le cinéaste décoré de “Silver Linings Playbook” dont l’ensemble éclaboussant comprend également Chris Rock, Anya Taylor -Joy et Taylor Swift.

“Lyle, Lyle, Crocodile” de Sony Pictures, une comédie musicale basée sur le livre pour enfants de Bernard Waber mettant en vedette Shawn Mendes dans le rôle de la voix d’un reptile généré par ordinateur, a mieux réussi, récoltant 11,5 millions de dollars de ventes de billets. Mais c’était encore un résultat relativement modeste, surtout pour le premier grand film familial à débarquer dans les salles depuis l’été. Le film, qui a coûté 50 millions de dollars à réaliser, pourrait bénéficier du fait que les enfants ne soient pas scolarisés pour le Columbus Day de lundi et la petite compétition de films pour enfants ce mois-ci.

Une semaine après avoir dominé les charts avec un lancement de 22 millions de dollars, “Smile” de Paramount Pictures est resté n ° 1 avec 17,6 millions de dollars au box-office – une deuxième semaine impressionnante pour le film d’horreur à budget modeste. Les films d’horreur chutent généralement fortement au cours de leur deuxième semaine de sortie, mais «Smile», un thriller effrayant sur les traumatismes et les mauvais esprits, n’a chuté que de 22%. Pour maintenir l’élan, Paramount a annoncé dimanche une série de promotions d’une semaine, y compris des billets à prix réduit et un cadeau NFT “Smile” pour certains acheteurs de billets jeudi.

La meilleure nouvelle pour Hollywood au cours du week-end était un signe que le public adulte, après deux saisons en proie à la pandémie, pourrait être impatient de se présenter pour les meilleurs prétendants aux prix de l’automne. «Tár» de Todd Field, avec Cate Blanchett en tant que chef d’orchestre de renommée mondiale, a fait ses débuts avec 160 000 $ dans quatre théâtres de New York et de Los Angeles, bon pour une moyenne stellaire de 40 000 $ par théâtre. Après sa première au Festival du film de Venise, le premier film de Field depuis “Little Children” en 2006 a attiré les éloges des critiques et des prédictions de nomination aux Oscars pour Blanchett.

Ce début prometteur encouragera une longue liste de prétendants aux récompenses à venir dans les prochaines semaines, y compris le drame Emmett Till de MGM “Till”, le thriller Park Chan-wook de MUBI “Decision to Leave” et “The Banshees of Inisherin” de Searchlight Pictures, par scénariste-réalisateur Martin McDonagh.

Dans le même temps, une période d’atonie prolongée dans les salles pourrait toucher à sa fin. Pas depuis l’ouverture de “Bullet Train” début août, un film n’a dégagé 23 millions de dollars, un ralentissement dû en partie à un calendrier de sortie léger. Mais la semaine prochaine, Universal Pictures lance “Halloween Ends” à la fois dans les salles et sur Peacock. Le week-end suivant voit la sortie de Warner Bros.’ “Black Adam”, avec Dwayne Johnson.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. “Sourire”, 17,6 millions de dollars.

2. “Lyle, Lyle, Crocodile”, 11,5 millions de dollars.

3. “Amsterdam”, 6,5 millions de dollars.

4. “La femme roi”, 5,3 millions de dollars.

5. “Ne t’inquiète pas chérie”, 3,5 millions de dollars.

6. “Avatar”, 2,6 millions de dollars.

7. “Barbare”, 2,2 millions de dollars.

8. “Frères”, 2,2 millions de dollars.

9. «Ponniyin Selvan, première partie», 910 000 $.

10. “Terrifiant 2”, 825 000 $.

___

Suivez AP Film Writer Jake Coyle sur Twitter à: http://twitter.com/jakecoyleAP

Jake Coyle, l’Associated Press