Ces domaines comprennent les flux de déchets alimentaires et organiques, les biens de consommation et l’environnement bâti. En conséquence, la ville a visé une réduction de 50% du gaspillage alimentaire d’ici 2030, mis en œuvre des mesures pour faciliter la consommation des habitants (en créant des magasins d’occasion et des services de réparation facilement accessibles et fonctionnels au cours des trois prochaines années). ) et poussé les entreprises de construction à construire avec des matériaux durables.

