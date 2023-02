AMS Store et Shred of Lake in the Hills célèbrent leurs 45 ans – Shaw Local

AMS Store et Shred LLC, une entreprise de destruction sécurisée de documents, de films, de médias et de disques durs basée à Lake in the Hills, célèbrent leur 45e anniversaire en tant qu’entreprise.

La société a été fondée en 1978 par le propriétaire Jim Conroy pour recycler les films et papiers radiographiques, selon un communiqué de presse. Il dessert désormais les hôpitaux, les cabinets de médecins et de dentistes, les cabinets d’avocats, les services de police, les salles des fêtes et les districts scolaires.

AMS est devenu un sous-traitant agréé pour Eastman Kodak en 1995 et a commencé à travailler sur la récupération de l’argent des films radiographiques. En 2015, AMS a lancé AMS Med Waste Services pour éliminer les déchets médicaux, y compris les objets tranchants, les déchets infectieux et les produits pharmaceutiques.

Aujourd’hui, AMS se concentre toujours sur la sécurité et l’environnement, étendant ses services de documents sécurisés à la numérisation numérique, au stockage d’enregistrements, à la destruction de supports et de matériel de marque, selon le communiqué.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur amsstoreandshred.com pour les services de documents sécurisés ou amsmedwaste.com pour l’élimination des déchets médicaux.