Amruta Fadnavis lance le défi Hookstep avec Peppy Dance passe à un nouveau single

On peut voir la chanteuse Amruta Fadnavis danser au rythme de sa nouvelle chanson Mood Banaleya dans un nouveau clip partagé sur Twitter. Vêtue d’une simple tenue noire, la chanteuse peut être vue exhibant ses mouvements, recréant le pas de crochet de la chanson récemment publiée. Amruta a également mis au défi les utilisateurs des médias sociaux de relever le défi du crochet et de partager leurs propres versions de danse de la chanson. « Montrez-nous ce que vous avez ! Relevez le défi Mood Banaleya hook step et créez votre propre bobine en utilisant le hashtag de la chanson et marquez-nous dessus », a-t-elle écrit dans la légende. Amruta a gagné beaucoup de terrain pour la vidéo. Jusqu’à présent, le clip a été visionné plus de 330 000 fois en moins de 24 heures après sa mise en ligne.

Amruta Fadnavis a annoncé la sortie de sa nouvelle chanson titre sur son Instagram le 2 janvier. L’appelant “Un électrisant, le plus grand hymne de Bachelorette de l’année”, elle a partagé une photo d’elle-même, vêtue d’un jean, d’un simple t-shirt , et une veste rose et rouge éclatante. Elle a complété son look avec des bijoux traditionnels en argent, créant un mélange parfait. Le cliché provenait du clip vidéo du numéro de piste romantique. Elle avait également taquiné les fans avec les répliques de la chanson dans sa légende, “Aaj main mood bana leya aaa, tere naal hi nachna ve”.

La chanson optimiste a été publiée par T-Series le 6 janvier. Elle présente les personnalités populaires de la télévision Avinash Mishra et Mehak Ghai, ainsi qu’Amruta Fadnavis elle-même. Le clip vidéo entraînant emmène les fans à un enterrement de vie de jeune fille. Vous pouvez regarder la vidéo complète ici :

Depuis sa sortie, la chanson a accumulé 23 millions de vues. La musique est attribuée à Meet Bros, avec des paroles de Kumaar. Le réalisateur Adil Shaikh a dirigé le projet.

Amruta Fadnavis est marié à Devendra Fadnavis, Dy. ministre en chef du Maharashtra. Le couple s’est marié le 17 novembre 2005. Ils ont une fille, Divija Fadnavis. Outre sa carrière de chanteuse, Amruta est également banquière et militante sociale.

