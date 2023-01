Amrita Saigal, fondatrice de Kudos, conclut un accord pour les couches

En 2012, Amrita Saigal a quitté son emploi de rêve.

Après avoir travaillé comme ingénieur chez Procter & Gamble pendant deux ans, le diplômé du MIT et de l’Université de Harvard ne comprenait pas pourquoi l’entreprise fabriquait des serviettes hygiéniques et des couches avec des produits chimiques agressifs.

Elle a donc quitté son emploi et a déménagé en Inde, où elle a créé une entreprise appelée Saathi autour d’une serviette hygiénique en fibres de peau de banane, qu’elle avait inventée au MIT. Après six ans, elle est retournée aux États-Unis, soupçonnant qu’elle pourrait également créer une meilleure couche.

En 2021, elle a lancé Kudos, basé à Los Angeles, qui fabrique des couches jetables à partir de coton et d’autres matériaux durables – et dans l’épisode de vendredi de “Shark Tank” d’ABC, elle a marqué un investissement de 250 000 $ dans Kudos de Mark Cuban et de l’invité Shark Gwyneth Paltrow.

Cuban et Paltrow ont déclaré qu’ils étaient intéressés par la durabilité du produit, sa nature sans produits chimiques et, peut-être plus particulièrement, ses ventes. Kudos a rapporté 850 000 $ de revenus au cours de sa première année complète d’activité, a déclaré Saigal lors de l’émission.

Les investisseurs ont également apprécié les antécédents d’entreprise de Saigal et sa volonté de prendre des risques pour sacrifier la sécurité de l’emploi pour poursuivre une idée.

“J’ai vu de mes propres yeux la quantité de plastique que nous mettions dans les serviettes hygiéniques et les couches”, a expliqué Saigal. “J’ai décidé de quitter mon emploi stable et de déménager en Inde pour créer ma première entreprise.”

Avant d’apparaître dans l’émission, Kudos avait levé 3,3 millions de dollars pour une valorisation de 12,5 millions de dollars. Saigal a utilisé ce chiffre pour demander aux Sharks 250 000 $, en échange de 5 % de la société.

Kevin O’Leary n’était pas convaincu que le produit de Kudos réussirait dans une industrie impitoyable. “Il s’agit d’un marché très mature”, a déclaré O’Leary. “Pensez-vous vraiment qu’après avoir obtenu, disons, 4 ou 5 % du marché, ils ne vont pas se réveiller et dire : ‘Nous avons besoin d’une couche écologique ?'”

Les félicitations représentaient une lacune dans l’industrie, a répondu Saigal. De plus, a-t-elle ajouté, même 0,01 % de l’industrie représente plus de 8 millions de dollars.

L’année dernière, le marché des couches valait 82,59 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis, selon un rapport de Grand View Research. Procter & Gamble est l’un des acteurs les plus dominants du marché, note le rapport.

Procter & Gamble n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

Saigal a également exprimé son intention de lancer de nouveaux produits, notamment des shorts de bain pour entraîneurs et des produits hygiéniques pour adultes.

“Nous devons trouver comment faire de ce produit un nom familier”, a-t-elle déclaré. “Nous devons nous étendre à d’autres détaillants en ligne. Nous savons que l’audience de Goop est très, très alignée [and] a des valeurs partagées.”

Avec cela, l’intérêt de Cuba a été piqué. Il a demandé à Paltrow si elle serait intéressée à s’associer ensemble.

Les négociations ont été rapides : la paire a proposé à Saigal 250 000 $ pour 12 %. Saigal a demandé s’ils seraient prêts à partager 8%, et Cuban a dit qu’ils descendraient à 10%, avec une partie des actions des conseillers.

Saigal a proposé 7 % d’équité avec 3 % d’actions de conseiller, et Cuban et Paltrow ont accepté. Saigal a déclaré qu’elle était ravie parce que les produits de Kudos étaient alignés sur la marque lifestyle de Paltrow, Goop.

Les investisseurs ont également exprimé leur optimisme. Cuban a dit à Paltrow qu’il pensait que Saigal était « une star » avec un « pedigree dynamique ».

“Vous devez parier sur un jockey comme ça”, a répondu Paltrow. “Elle a clairement un esprit d’entreprise et un esprit d’ingénieur. Je pense qu’elle fait quelque chose de vraiment important et vraiment nécessaire sur le marché.”

