Amrita Rao retourne sur les plateaux après avoir embrassé la maternité

Six mois après avoir accueilli son petit garçon, Amrita Rao a repris le travail. L’acteur a récemment tourné pour sa première publicité télévisée et une photo des décors a été publiée sur Internet. Sur la photo, on voit Amrita vêtue d’une jolie robe midi blanche à manches ballon. Elle est cliquée franchement juste avant de donner son avis. Plus tôt, elle avait dit à DNA qu’elle se préparait à reprendre le travail maintenant que son fils a six mois.

Pendant ce temps, à propos de son expérience de tournage, Amrita a déclaré à ETimes: « J’ai toujours voulu être une mère qui travaille grâce au bon précédent établi par ma mère. Elle n’a pas abandonné sa carrière après ma naissance. Elle a si bien équilibré les choses que Je n’ai jamais eu l’impression de ne pas l’avoir avec elle chaque fois que j’avais besoin d’elle. Grâce à elle, j’ai toujours admiré les autres mères qui travaillent et je voulais me mettre à sa place. Laissez-moi vous dire que ce n’est pas facile. Alors, trois acclamations à toutes les travailleuses ! »

Dans une interaction exclusive avec DNA, Amrita avait révélé qu’elle aimerait bientôt documenter son parcours de maternité. L’acteur a déclaré: « J’ai donc regardé beaucoup de vidéos YouTube pour voir ce que d’autres mamans avaient à dire. Mais je suppose que lorsque vous y entrez, c’est complètement un nouveau jeu d’apprentissage. Je veux dire, certains conseils sont utiles, et surtout parce qu’il y a pas de personnel autour pas de gardiens, personne. C’est juste moi Anmol, ça a été une expérience d’apprentissage de première main, que je vais vraiment chérir dans ma vie. J’aimerais documenter mon expérience et la partager avec beaucoup de les gens. Alors j’attends ça avec impatience. «