Amrita Rao réagit au mème viral ‘Jal Lijiye’ avec sa propre interprétation hilarante – Regardez! | Buzz News

New Delhi: Après que le mème « Jal Lijiye » mettant en vedette l’étonnante de Bollywood Amrita Rao soit devenu viral sur Internet, Rao a décidé de proposer sa propre interprétation du mème dans une vidéo Instagram hilarante et les fans ne peuvent pas arrêter de le regarder !

Dimanche 30 mai, Amrita s’est rendue sur Instagram pour partager une bobine d’elle recréant le dialogue populaire « Jal Lijiye » de son film à succès « Vivah » avec une touche amusante à la fin.

Dans la vidéo, on voit Rao offrir timidement du «jal» ou de l’eau, puis revenir au cadre avec un seau qu’elle éclabousse sur la caméra dans une tournure surprenante, puis se détache de son personnage timide.

Découvrez la vidéo hilarante:

Sur le plan personnel, Amrita Rao et son mari RJ Anmol ont eu la chance d’avoir un petit garçon Veer le 1er novembre 2020. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble et a partagé la bonne nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Amrita et Anmol se sont mariés en 2016 après être sortis ensemble pendant près de 7 ans. Les photos d’Amrita affichant son baby bump ont inondé Internet et finalement la nouvelle de son attente est sortie. Le couple garde sa vie privée secrète. Plusieurs fan clubs ont partagé l’image et félicité l’actrice.

Sur le plan professionnel, Amrita Rao a été vue pour la dernière fois dans « Thackeray » où elle a joué Meena Tai Thackeray et a reçu tout l’amour des fans.