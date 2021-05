Amrita Rao et son mari RJ Anmol s’engagent à donner des bouteilles d’oxygène aux patients COVID à l’occasion de l’anniversaire de mariage! | Nouvelles des gens

À l’occasion de leur cinquième anniversaire de mariage, l’actrice de Bollywood Amrita Rao et son mari RJ Anmol se sont engagés à donner des bouteilles d’oxygène pour aider les patients affectés par le COVID.

Le couple a fait l’annonce le jour de son anniversaire de mariage et l’a partagée sur leurs poignées Instagram respectives avec la même photo de retour de leurs vacances.

Le duo s’est marié lors d’une cérémonie de mariage intime en mai 2016.

L’actrice de ‘Vivah’ a pris son compte sur les réseaux sociaux et a écrit: «À l’occasion de notre anniversaire de mariage aujourd’hui … nous nous engageons à donner des bouteilles d’oxygène aux personnes dans le besoin #throwbackpic

Et nous vous exhortons tous à convertir vos bons vœux en un service à la société et à la nation

Depuis le mois dernier, nous travaillons déjà avec notre @ Oxygenarmy1 (à Mumbai) avec un énorme soutien de la part de nombreux donateurs généreux … et nous nous engageons à continuer ainsi.

Pour faire un don Cliquez sur ce lien

http://www.ketto.org/helping-india-breathe-385343

#JaiHind. »

RJ Anmol a également partagé la même image et a écrit sur sa poignée Insta: «Dans l’attente d’un monde meilleur #JaiHind

Heureux d’être avec un partenaire aux vues similaires @amrita_rao_insta

Le couple a remercié les donateurs pour leur aide généreuse et a également exhorté leurs fans à contribuer en ces temps difficiles.

Non seulement Amrita, mais une foule d’autres célébrités telles que Sonu Sood, Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra, Akshay Kumar, Anushka Sharma, Virat Kohli et Varun Dhawan, entre autres, se sont mobilisées pour aider la nation en cette période de crise.