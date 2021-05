Amrita Rao et RJ Anmol célèbrent l’anniversaire de mariage en faisant don de bouteilles d’oxygène aux patients COVID-19

L’actrice de Bollywood Amrita Rao et son mari RJ Anmol ont célébré samedi 15 mai cinq ans de mariage. Pour marquer leur cinquième anniversaire de mariage, le couple a décidé de contribuer à une noble cause pour aider au soulagement du COVID-19, alors que le pays se bat contre une pandémie qui fait rage.

S’adressant à Instagram, l’acteur d’Ishq Vishq a publié une photo de retour de leurs vacances et a déclaré qu’elle et son mari feraient don de bouteilles d’oxygène aux patients COVID-19 et ont également exhorté tout le monde à aider le pays dans sa lutte contre le COVID-19.

«Pour notre anniversaire de mariage aujourd’hui .. nous nous engageons à donner des bouteilles d’oxygène aux personnes dans le besoin #throwbackpic Et nous vous exhortons tous à convertir vos bons vœux en un service à la société et à la nation Depuis le mois dernier, nous avons déjà J’ai travaillé avec notre @ Oxygenarmy1 (à Mumbai) avec le soutien formidable de beaucoup d’entre vous, généreux donateurs … et nous nous engageons à continuer ainsi », a écrit Amrita dans son message tandis qu’Aldo joignait un lien de don.

Rj Anmol a également partagé à nouveau le message d’Amrita avec la légende: «Dans l’attente d’un monde meilleur #JaiHind Béni d’être avec un partenaire du même esprit @amrita_rao_insta.»

Le couple a également remercié les donateurs pour leur aide généreuse. Amrita et Anmol se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage intime en mai 2016.

Alors que l’Inde lutte pour faire face à la deuxième vague de COVID-19, diverses célébrités ont étendu leur soutien pour lutter contre le virus. Des célébrités telles que Farhan Akhtar, Priyanka Chopra, Sonu Sood, Salman Khan, Anushka Sharma, Virat Kohli et Huma Qureshi, entre autres, ont contribué au soulagement du COVID-19 dans le pays.