Amrita Rao a une réaction ÉPIQUE à Cristiano Ronaldo faisant de son mème ‘Jal Lijiye’ international

Le footballeur vedette du Portugal Cristiano Ronaldo n’est pas un fan des boissons gazeuses et il l’a rendu évident après avoir retiré deux bouteilles de Coca-Cola gardées devant lui lors de la conférence de presse de l’Euro 2020 de lundi, encourageant les gens à boire de l’eau à la place. Le joueur de 36 ans a écarté les bouteilles de cola alors qu’il s’asseyait pour parler aux médias avant le match d’ouverture du Groupe F contre la Hongrie, mardi. Il l’a suivi en tenant une bouteille d’eau avant de crier en portugais : « Agua !

La décision de Cristiano a déclenché un meme-fest sur Twitter. Pendant ce temps, les actions du géant des boissons ont chuté de 1,6% lundi, effaçant environ 4 milliards de dollars de la capitalisation boursière de l’entreprise.

Et tandis que Twitterati a profité de quelques mèmes hilarants après le camouflet épique de Ronaldo du géant des boissons, maintenant, il y a eu un ajout et vous ne pouvez pas ne pas le savoir.

Vous vous souvenez du célèbre dialogue « Jal Lijiye » de la star de Shahid Kapoor-Amrita Rao « Vivah », qui est devenu un fourrage pour les internautes ? Eh bien, un utilisateur de Twitter l’a combiné avec le geste de Cristiano Ronaldo pour proposer un nouveau mème et c’est épique !

En fait, le mème est tellement pertinent qu’il a suscité une réaction d’Amrita Rao elle-même. « Wat’er Are U Saying !!! », a écrit Amrita en citant le mème. Elle l’a suivi d’un visage avec la langue qui sortait et d’une tasse avec des émojis en paille.

Regarde:

Wat’er êtes-vous en train de dire !!! https://t.co/DAs984Ayj2 – AMRITA RAO (@AmritaRao) 16 juin 2021

Pendant ce temps, nous avons également récemment sorti un clip de l’actrice Kareena Kapoor Khan remplaçant le coca-cola et approuvant l’eau dans son film « Jab We Met ».

Regardez la vidéo ici :

Sur des nouvelles connexes, un jour après que Cristiano Ronaldo a snobé Coca Cola, le milieu de terrain français Paul Pogba a retiré une bouteille de Heineken devant lui lors d’une conférence de presse Euro 2020.