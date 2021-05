Amrinder Singh sur la sortie du Mumbai City FC

Je suis submergé par l’émotion alors que j’écris ceci à vous, les meilleurs fans du monde.

Je suis venu dans ce club il y a cinq ans en tant que garçon et maintenant je pars en tant qu’homme. J’ai tellement appris sur le football et sur la vie pendant mon séjour au Mumbai City FC. J’ai eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs joueurs, des meilleurs entraîneurs et du personnel ici à Mumbai.

De plus, je chérirai chaque minute que j’ai passée à jouer devant nos fans. Ils sont l’épine dorsale de ce club et je ne pourrai jamais oublier tout l’amour et le soutien qu’ils m’ont apporté, ainsi qu’à mes coéquipiers, dans les bons moments et surtout dans les moins bons.

Ce club est ma famille et c’est toujours difficile de dire au revoir à la famille. Mais je suis fier de pouvoir quitter cette famille en tant que champion, en remportant nos premiers trophées, et je garderai toujours la ville de Mumbai près de mon cœur.