Amrinder Singh rejoint ATK Mohun Bagan après avoir quitté le Mumbai City FC

gardien de but indien Amrinder Singh le lundi a rejoint ATK Mohun Bagan sur un contrat de cinq ans après avoir quitté les champions en titre de la Super League indienne Bombay City FC. Le joueur de 27 ans, qui est actuellement à Doha dans le cadre de l’équipe nationale pour les prochains matchs du tour de qualification de la Coupe du monde, était avec l’ATK de l’époque en prêt lors de la saison 2015-16, avec 13 matches.

«Même si j’ai joué à Kolkata auparavant, c’était pendant très peu de temps. Cette adhésion, bien sûr, va être un nouveau chapitre de ma carrière de footballeur », a déclaré Amrinder, qui a joué pour l’Inde en six matches. « Gagner tous les trophées pour Mumbai l’année dernière a été un événement mémorable dans ma vie. Je veux le même succès sous le maillot Vert-Marron la saison prochaine.Plus tôt dans la journée, le Mumbai City FC a confirmé le départ d’Amrinder après une association de cinq saisons.

Il a rejoint le club de Mumbai en 2016, initialement prêté par le Bengaluru FC et a fait ses débuts contre le FC Goa plus tard dans l’année. Il a signé une prolongation de trois ans avec le club en mars 2018. Le 4 janvier 2020, Amrinder est devenu le joueur le plus capé du Mumbai City FC lorsqu’il a mené les Islanders contre l’ATK MB, améliorant ainsi le record précédent de Lucian Goian. Amrinder a disputé 84 matches avec le Mumbai City FC, le dernier match étant la finale de l’ISL 2020-21 contre l’ATK Mohun Bagan.

Expliquant pourquoi il a rejoint ATK Mohun Bagan, Amrinder a déclaré: «J’ai joué pendant un certain temps dans l’ISL-2 sous la direction de Habas. Tout le monde connaît son succès en ISL. « La philosophie du football d’Habas m’attire toujours. Le plus important, c’est qu’il a sorti le meilleur jeu des footballeurs indiens. C’est super d’être membre de cette équipe. « Le soutien d’un grand nombre de supporters de l’ATK MB, la philosophie du football du principal propriétaire de l’équipe et la glorieuse histoire du football de cette ville (Kolkata) en sont les raisons. »

