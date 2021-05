Amrinder Singh quitte le Mumbai City FC, Harmanjot Khabra quitte le Bengaluru FC

Mumbai City FC confirmé le départ de Amrinder Singh après cinq ans au club avec un message de remerciement pour le gardien de but lundi. Le Mumbai City FC s’est tourné vers les réseaux sociaux pour mettre une courte vidéo montrant différentes postures d’Amrinder Singh dans différents maillots MCFC au fil des ans. À la fin de la vidéo, il y a une photo d’Amrinder avec le trophée de la Super League indienne et une note de remerciement vient. «Cinq saisons incroyables de garde de la ville, cinq années inoubliables de Paaji. Dhanyavad. Shukriya. Aabhaar. Pour tout. #ThankYouAmrinder #AamchiCity », a écrit MCFC avec sa vidéo.

Amrinder quitte le Mumbai City FC avant que le club ne se prépare pour sa première campagne de l’AFC Champions League la saison prochaine. Selon la rumeur, il rejoindrait les rivaux de l’ISL, ATK Mohun Bagan, avant la prochaine saison de l’ISL. Dans l’ISL 2020-21, Amrinder a aidé le Mumbai City FC à remporter le bouclier ISL et le trophée avec une victoire sur ATK Mohun Bagan en finale.

Le 4 janvier 2020, Amrinder avait créé l’histoire en devenant le joueur le plus capé de l’histoire de la ville de Mumbai lorsqu’il a mené les Islanders contre ATK à la Mumbai Football Arena, dépassant le record établi plus tôt par Lucian Goian.

«Je suis arrivé dans ce club il y a cinq ans en tant que garçon et maintenant je pars en tant qu’homme. J’ai beaucoup appris sur le football et sur la vie pendant mon séjour au Mumbai City FC. J’ai eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs et le personnel ici à Mumbai », a déclaré Amrinder.

«De plus, je chérirai chaque minute que j’ai passée à jouer devant nos fans. Ils sont l’épine dorsale de ce club et je ne peux jamais oublier tout l’amour et le soutien qu’ils m’ont apporté, à moi et à mes coéquipiers, dans les bons moments et surtout dans les mauvais moments. Ce club est ma famille et il est toujours difficile de dire au revoir à la famille. Mais je suis fier de pouvoir quitter cette famille en tant que champion, remportant nos tout premiers trophées, et je garderai toujours Mumbai City près de mon cœur », a-t-il ajouté.

Le copropriétaire du MCFC, Bimal Parekh, a déclaré qu’Amrinder laissait derrière lui son héritage au club. «Amrinder laissera un héritage au club en tant que leader, car une inspiration et ses contributions au Mumbai City FC au cours des cinq dernières années ne seront pas oubliées. Il a fait sa place dans notre courte histoire jusqu’à présent. Nous tenons à remercier Amrinder et nous lui souhaitons le meilleur pour tout ce que l’avenir nous réserve. «

L’entraîneur-chef Sergio Lobera a déclaré: «Ce n’est un secret pour personne qu’Amrinder a joué un rôle important dans l’histoire de la ville de Mumbai. L’influence d’Amrinder sur et en dehors du terrain était immense et son rôle dans notre incroyable succès la saison dernière ne peut être sous-estimé. Il a aidé ses coéquipiers à s’améliorer et il m’a aussi aidé à apprendre beaucoup de choses en tant qu’entraîneur. Je lui souhaite bonne chance et bonne santé dans son avenir. «

D’un autre côté, Harmanjot Khabra s’est également séparé de Bengaluru FC après avoir servi le club pendant cinq ans. Dans son temps avec le club, il les a aidés à remporter l’ISL 2018-19. Au cours des quatre saisons de Khabra au club, il a disputé 68 matchs, effectué 2415 passes et 73 blocs.

Alors que le club annonçait la nouvelle, ils ont posté une vidéo de lui parlant de son passage à BFC, de son souvenir du premier jour et de ses moments les plus mémorables avec le club.

«Ce qui m’a toujours motivé, c’est que je devrai venir ici (Bengaluru FC) et me battre avec les grands noms pour gagner du temps et c’est ce que j’ai fait. Ce que j’aime le plus dans ce vestiaire, quelque chose qui manquait dans mes clubs précédents, l’unité de ce vestiaire a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui.

«Les joueurs seniors m’ont donné ce respect et ont reconnu que je devais aider cette équipe. Cela a été bon pour moi.

«Je me souviens encore de mon premier jour au club, Sunil bhai est venu et était comme ‘oh bhai, kahan (hé frère, où)’. Vous êtes du Bengale oriental et nous avons eu tellement de rivalités. À cet instant, j’ai su que je devais rendre ce voyage mémorable parce que je suis assis à côté de grands noms. Je n’ai pas pu faire ça avec l’équipe nationale mais au club, j’ai l’impression d’être le soldat à ses côtés (Chhetri) et nous sommes devenus champions aussi.

«Dans la Coupe de la Fédération, jouer contre Mohun Bagan, en tête-à-tête contre les meilleurs joueurs, contre le meilleur alignement offensif de Sony Norde et tout. L’autre souvenir est de battre le FC Goa pour devenir le champion (ISL). Je pense que ces deux souvenirs montrent ce que nous faisons », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici