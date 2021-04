L’engouement pour la vie propre ne s’arrête pas aux entreprises américaines.

La tendance s’est maintenant infiltrée sur le marché des fonds négociés en bourse, où Amplify ETFs – la société derrière les fonds thématiques populaires tels que Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) et Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) – a maintenant déposé une demande d’ETF. axé sur une vie propre.

S’il est approuvé, le fonds indiciel sera lancé plus tard cette année sous le symbole DTOX, a déclaré Christian Magoon, fondateur et PDG d’Amplify, à « ETF Edge » de CNBC cette semaine.

DTOX suivra « les entreprises dans les domaines du bâtiment et des infrastructures, de la santé, de la beauté, de l’alimentation, de la restauration, de l’énergie et des transports qui produisent des produits meilleurs pour l’environnement ou pour le corps humain », a déclaré Magoon dans une interview lundi.

Cela semble large, mais Amplify a proposé des règles relativement rigides pour ses participations.

« Ils doivent avoir environ 80% de leurs revenus dans ces espaces », a déclaré Magoon.

« C’est vraiment en quelque sorte capitaliser sur cette tendance que les gens veulent vivre plus proprement en termes de leur empreinte, en termes de santé, en termes d’environnement », a-t-il déclaré. « Nous pensons que c’est une tendance qui va durer un certain temps. Nous pensons que les entreprises qui se tournent vers cela et qui en tirent la majorité de leurs revenus ont une chance de produire de l’alpha. »

Bien qu’il existe des ETF axés sur l’énergie propre et la santé et le bien-être, DTOX serait le premier à refléter les deux thèmes.