Quand vous entendez l’expression «musicien électronique», quel genre de personne imaginez-vous? Un jeune homme pâle et incroyablement coiffé, penché sur un imposant assortiment d’équipement? Je suppose que la personne que tu imagines ne ressemble pas à Daphné Oram, avec ses lunettes œil-de-chat, ses robes sobres et sa coupe de cheveux respectable de bibliothécaire des années 1950. Et pourtant, Oram est une figure cruciale de l’histoire de la musique électronique – le co-fondateur de la BBC, d’une influence incalculable. Atelier radiophonique, la première femme à créer son propre studio de musique électronique indépendant et maintenant l’un des points focaux dignes du nouveau documentaire ensorcelant de Lisa Rovner «Sisters With Transistors: Unsung Heroines de la musique électronique». (Le film est diffusé sur Cinéma virtuel de Metrograph du 23 avril au 6 mai.) Né en 1925, Oram était un pianiste accompli qui s’était vu offrir l’admission à la Royal Academy of Music. Mais elle a refusé, après avoir récemment lu un livre qui prédit, comme elle le dit dans le film avec un sentiment palpable d’émerveillement, que «les compositeurs du futur composeront directement en son plutôt que d’utiliser des instruments d’orchestre».

Oram voulait être un compositeur du futur. Elle a trouvé un travail épanouissant à la BBC, qui à la fin des années 1940 était devenue un centre d’échange pour les magnétophones et autres équipements électroniques restés de la Seconde Guerre mondiale. Les normes sexospécifiques se sont liquéfiées en temps de guerre, lorsque les usines et les entreprises de pointe ont été contraintes d’embaucher des femmes dans des emplois auparavant réservés uniquement aux hommes. Du coup, pour un moment fugace et libérateur, les règles ne s’appliquèrent pas.

«La technologie est un formidable libérateur», le compositeur Laurie Spiegel dit dans le film de Rovner. «Cela fait exploser les structures de pouvoir. Les femmes étaient naturellement attirées par la musique électronique. Vous n’aviez pas besoin d’être accepté par aucune des ressources à prédominance masculine: les stations de radio, les maisons de disques, les salles de concert, les organismes de financement. Mais dans les années qui ont suivi, des femmes pionnières comme Oram et Spiegel ont été en grande partie écrites de l’histoire populaire du genre, ce qui a conduit les gens à supposer, à tort, que la musique électronique dans ses nombreuses itérations est et a toujours été un club de garçons. À une époque où d’importants déséquilibres entre les sexes persistent derrière les consoles de studio et dans les cabines de DJ, le film de Rovner soulève une question toujours valable: que s’est-il passé? L’objectif principal de «Sisters With Transistors», cependant, est d’animer les histoires de vie fascinantes de ces femmes et de présenter leur musique dans toute sa splendeur éblouissante. Le film – raconté personnellement par Laurie Anderson – est un trésor de séquences d’archives fascinantes, couvrant des décennies. La première virtuose de Theremin, Clara Rockmore, donne un concert privé sur cet instrument éthéré qui, selon un écrivain, sonne comme le «chant d’une âme». Le synthétiseur whiz Suzanne Ciani démontre, à un David Letterman très déconcerté dans un épisode de 1980 de son talk-show de fin de soirée, exactement ce que le synthé Prophet 5 peut faire. Maryanne Amacher fait vibrer les tympans de son jeune acolyte Thurston Moore avec le volume qui fait trembler la maison de ses compositions.