Amoureux de l’espace, réjouissez-vous ! Le télescope Hubble est de retour en action et a les yeux rivés sur l’univers

Le télescope spatial Hubble de la NASA est revenu à des observations scientifiques complètes et a publié de nouvelles images, après la récupération d’une anomalie informatique qui a suspendu les observations du télescope pendant plus d’un mois. Les observations scientifiques ont repris le 17 juillet. Les cibles du télescope comprenaient les galaxies inhabituelles montrées dans les images, a déclaré la NASA. « Je suis ravi de voir que Hubble a de nouveau les yeux rivés sur l’univers, capturant une fois de plus le genre d’images qui nous ont intrigués et inspirés pendant des décennies », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué.

« C’est un moment pour célébrer le succès d’une équipe vraiment dévouée à la mission. Grâce à leurs efforts, Hubble poursuivra sa 32e année de découverte, et nous continuerons à apprendre de la vision transformationnelle de l’observatoire », a-t-il ajouté.

Les nouveaux instantanés, issus d’un programme dirigé par Julianne Dalcanton de l’Université de Washington à Seattle, présentent une galaxie avec des bras spiraux étendus inhabituels et le premier aperçu à haute résolution d’une paire intrigante de galaxies en collision. Les autres cibles initiales de Hubble comprenaient des amas d’étoiles globulaires et des aurores sur la planète géante Jupiter.

L’ordinateur de charge utile de Hubble, qui contrôle et coordonne les instruments scientifiques embarqués de l’observatoire, s’est soudainement arrêté le 13 juin. Lorsque l’ordinateur principal n’a pas reçu de signal de l’ordinateur de charge utile, il a automatiquement placé les instruments scientifiques de Hubble en mode sans échec. Cela signifiait que le télescope ne ferait plus de science pendant que les spécialistes de la mission analysaient la situation.

Les instruments scientifiques sont devenus opérationnels le 15 juillet et Hubble a recommencé à collecter des données scientifiques le 17 juillet. La plupart des observations manquées pendant la suspension des opérations scientifiques seront reprogrammées.

Depuis cette mission d’entretien, Hubble a effectué plus de 600 000 observations, portant sa durée de vie totale à plus de 1,5 million. Ces observations continuent de changer notre compréhension de l’univers.

Hubble a contribué à certaines des découvertes les plus importantes de notre cosmos, notamment l’accélération de l’expansion de l’univers, l’évolution des galaxies au fil du temps et les premières études atmosphériques des planètes au-delà de notre système solaire. Sa mission était de passer au moins 15 ans à sonder les confins les plus éloignés et les plus faibles du cosmos, et il continue de dépasser de loin cet objectif.

