Amoore marque 31 points lors de la défaite 80-76 de Virginia Tech contre l’Iowa

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Géorgie Amoore a marqué 31 points, mais l’équipe féminine de basket-ball de Virginia Tech est tombée face aux Hawkeyes de l’Iowa 80-76 au Spectrum Center jeudi.

Amoore a ajouté trois passes décisives à son match de 31 points pour mener les Hokies (1-1). Elizabeth Kitley aidé avec un double-double de 16 points et 16 rebonds et Mathilde Ekh a marqué avec sept points et sept rebonds.

Menée par les cinq rebonds offensifs de Kitley, Virginia Tech a fait un excellent travail en écrasant le verre offensif, abattant 13 rebonds qui ont abouti à 13 points de seconde chance.

Virginia Tech a fait un excellent travail en perturbant les tirs de l’Iowa lors du concours, repartant avec six blocs. Les trois refus de Kitley ont ouvert la voie individuellement aux Hokies.

Comment cela s’est passé

Après avoir pris du retard 13-4, Virginia Tech a enchaîné 8-0 avec 3:18 à jouer au premier quart pour réduire son déficit à 13-12. Les Hokies ont ensuite réduit le reste de l’écart et pris une avance de 18-15 avant le deuxième quart-temps. Virginia Tech s’est appuyée sur ses tirs à trois points au cours de la période, repoussant trois tirs pour représenter neuf de ses 18 points.

L’Iowa a riposté pour égaliser le score à 21-21 avant que Virginia Tech ne se lance dans une séquence de 7-0 à partir de 6:50 en deuxième période, soulignée par un seau de Carleigh Wenzel , pour prendre une avance de 28-21. Les Hawkeyes sont ensuite revenus en force pour prendre une avance de 33-32 avant la mi-temps.

Continuant d’augmenter son avance après la mi-temps, l’Iowa a bâti sur un avantage de 53-43 avant que Virginia Tech ne se lance dans une séquence de 5-0, ponctuée par un panier d’Ekh, pour réduire son déficit à 53-48 avec 1:00 à jouer dans le match. troisième, un score qui est resté jusqu’à la fin du troisième quart-temps. Virginia Tech a profité de quatre revirements dans l’Iowa au cours du trimestre, marquant six points à emporter.

L’Iowa a continué d’élargir son avance en quatrième, construisant un avantage de 74-62 avant que Virginia Tech ne se lance dans une séquence de 6-0, terminée par les trois de Wenzel, pour réduire le déficit à 74-68 avec 3:19 à jouer dans la compétition. Les Hokies ont poursuivi leur retour, mais l’Iowa a réussi à conserver la victoire 80-76. Virginia Tech a tiré en profondeur dans le quart, repoussant six tirs pour représenter 18 de ses 28 points.



Notes de jeu

» Elizabeth Kitley a décroché un double-double pour les Hokies avec 16 points et 16 rebonds.

» Virginia Tech a illuminé le match au-delà de l’arc, renversant 13 tirs au but dans le match.

» Géorgie Amoore , Elizabeth Kitley et Carleigh Wenzel combinés pour représenter 76 pour cent des points Hokies.

» Géorgie Amoore était exquis au-delà de l’arc, renversant sept treys.

» Les Hokies ont été actifs en affectant les tirs du côté défensif, enregistrant six blocs en équipe.

» Virginia Tech a fait le ménage sur le verre offensif, récoltant 13 rebonds offensifs dans le match.

» Géorgie Amoore a mené les Hokies avec 31 points.

» Virginia Tech a obtenu un record de 16 rebonds Elizabeth Kitley .

