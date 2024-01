Amon-Ra St. Brown révèle pourquoi Ben Johnson revient aux Lions de Détroit

Nous n’avons pas encore entendu directement le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, depuis qu’il a informé le Commandants de Washington et Seattle Seahawks qu’il ne poursuivra pas le poste d’entraîneur-chef et qu’il retournera à Détroit. Cependant, grâce à Amon-Ra St. Brown, nous avons une meilleure idée de ce qui a poussé Johnson à revenir.







Pendant le dernier épisode du podcast St. Brown Brothers, Amon-Ra a raconté l’histoire de Johnson qui l’avait appelé mardi matin, avant que la nouvelle de son retour ne frappe Twitter. Après quelques bavardages, St. Brown s’est mis au travail et a demandé ce que Johnson envisageait de faire.

« Il a dit qu’il ne pouvait pas dormir la nuit dernière. Il y réfléchissait et il a dit qu’il y avait des affaires en suspens », a déclaré St. Brown. « Il veut rester. Il a dit aux gars de l’équipe, tirez. Il m’a dit, Jared (Goff), Frank (Ragnow), Penei (Sewell), (Taylor) Decker. Tous les gars. Il a dit que son cœur était à Détroit et qu’il voulait rester.

C’était vers 9 h 30 HE, soit environ 20 minutes avant que la nouvelle n’éclate à l’échelle nationale. Alors St. Brown a fait ce que fait un bon receveur : envoyer immédiatement un SMS à son quart-arrière.

“Ben vient de m’appeler, il reste”, a déclaré St. Brown en envoyant un message à Goff.

Le raisonnement de Johnson est logique. Le Championnat NFC a probablement laissé un goût amer dans sa bouche après que les Lions aient marqué 24 points en première mi-temps et seulement sept en seconde. De plus, nous avons entendu Johnson faire l’éloge de l’organisation et de l’entraîneur-chef Dan Campbell à maintes reprises.

Voici Johnson il y a à peine trois semaines sur Campbell :

“C’est le meilleur leader que j’ai côtoyé”, a déclaré Johnson. «Je pense, quel que soit le sport auquel j’ai participé. C’est vraiment impressionnant ce qu’il a pu faire. Fidèle à lui-même, exigeant, il est axé sur le résultat, mais pourtant sa manière de délivrer un message et de le faire passer, que dire, comment le dire au bon moment. Je veux dire, c’est vraiment unique et spécial. Je pense que c’est difficile à reproduire, pour être honnête avec vous.

«Mais plus que tout, il s’agit simplement d’être à l’aise dans sa peau, de faire confiance et de responsabiliser ceux qui l’entourent. Il a créé un environnement ici en tant que coordonnateurs, en tant qu’entraîneurs de poste et en tant que joueurs dans lequel nous sommes très à l’aise et cela nous aide à être le meilleur possible dans notre travail.

À un moment donné, nous entendrons l’homme lui-même, mais pour l’instant, il semble que Détroit soit devenu un endroit spécial pour Johnson, et il prévoit d’amener cette équipe encore plus loin que le championnat NFC la saison prochaine.

En savoir plus