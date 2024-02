Amon-Ra St. Brown explique pourquoi Ben Johnson reste avec les Lions de Détroit

Amon-Ra St. Brown s’est réveillé mardi pour accueillir favorablement les nouvelles concernant le personnel d’entraîneurs offensifs de l’année prochaine pour les Lions de Détroit.

Sur le Podcast des frères St.Brown, animé par Amon-Ra et son frère, le receveur des Bears de Chicago Equanimeous St. Brown, Amon-Ra a déclaré qu’il avait été réveillé avant son alarme grâce à un appel de l’un de ses entraîneurs, le coordinateur offensif des Lions Ben Johnson. Amon-Ra a initialement réglé son réveil à 11 heures du matin après avoir passé l’une de ses premières nuits hors saison à jouer à des jeux vidéo jusqu’à 2 heures du matin, mais il s’est réveillé quelques heures plus tôt avec un appel de Johnson, qui lui a dit qu’il retournait à Détroit au lieu de potentiellement prendre un travail d’entraîneur-chef.

Le receveur des Lions All-Pro a déclaré qu’après avoir échangé des plaisanteries et parlé de la signature d’un maillot pour la femme de Johnson, Amon-Ra a interrogé Johnson sur ses projets l’année prochaine, étant donné qu’il avait passé un entretien pour cinq postes d’entraîneur-chef et qu’il avait un entretien prévu ce jour-là avec les commandants de Washington. Amon-Ra a déclaré que Johnson lui avait dit, après avoir longuement réfléchi, qu’il reviendrait à Detroit pour une troisième saison en tant que coordonnateur offensif parce qu’il avait des affaires en suspens.

“Ensuite, il y a eu une petite pause et je me suis dit : ‘Alors, qu’est-ce qui se passe, tu as fait l’interview, tu pars ?'”, a déclaré Amon-Ra à son frère. “Il dit : ‘Tu sais, je suis en route vers l’établissement en ce moment, je n’arrivais pas à dormir’, il a dit qu’il n’arrivait pas à dormir la nuit dernière. Il y réfléchissait et il a dit qu’il y avait des affaires inachevées, il veut rester. Il m’a dit, Jared (Goff), Frank (Ragnow), Penei (Sewell), (Taylor) Decker. Tous les gars. Il a dit que son cœur est à Detroit, il veut rester.

St. Brown a été l’une des premières personnes à apprendre la nouvelle, juste après des décideurs clés comme l’entraîneur-chef Dan Campbell. Johnson a dit à Amon-Ra qu’il en parlerait aux autres joueurs et à son agent une fois l’appel terminé, alors qu’il se rendait aux installations des Lions. Même s’il n’était toujours pas sûr à 100 % en raison des informations selon lesquelles les commandants allaient être à Détroit ce jour-là pour une interview, Amon-Ra a envoyé un texto à Goff pour lui annoncer la bonne nouvelle.

“Je me suis dit : ‘Il va probablement rester, mais j’étais sûr à 90 % qu’il restait mais pas sûr à 100 %'”, a déclaré Amon-Ra. “J’ai envoyé un texto à Jared et je lui ai dit : ‘Ben vient de m’appeler, il a dit qu’il restait.'”

La nouvelle de son embauche a été annoncée un peu plus de trois heures plus tard, lorsqu’elle a été rapportée pour la première fois par plusieurs journalistes nationaux et confirmée par le Free Press qu’il voulait une autre chance au Super Bowl ici à Détroit.

Johnson, finaliste pour le titre d’entraîneur adjoint de l’année pour la deuxième saison consécutive, a été l’un des noms les plus en vogue au cours des deux derniers cycles d’entraînement. Il a eu plusieurs interviews au cours de la dernière intersaison et a même été considéré comme le favori pour prendre la relève en Caroline avant de décider de revenir chez les Lions. Sa décision a porté ses fruits puisque les Lions ont connu l’une des meilleures saisons de l’histoire de la franchise, en grande partie grâce à l’offensive.

En 2023, les Lions figuraient parmi les cinq premiers de la ligue au cours de la saison régulière pour le nombre total de verges, de courses, de passes, de zone rouge et de buts, avec une moyenne de 27,1 points par match. Ils ont marqué au moins 30 points dans 12 des 20 matchs, y compris dans deux des trois matchs éliminatoires, et ont doublé leur total de victoires en séries éliminatoires par rapport aux 65 saisons précédentes combinées.

À la fin de leur conversation téléphonique, Amon-Ra a déclaré que Johnson avait évoqué Equanimeous et mentionné comment son frère faisait vibrer Honolulu Blue lors du match de championnat NFC. Amon-Ra a répondu que ce sera la seule fois où Equanimeous fera vibrer les discussions des Lions à moins qu’il ne fasse partie de l’équipe, ce à quoi Johnson a répondu en disant “à moins qu’il ne soit dans l’équipe l’année prochaine”, selon Amon-Ra. En entendant l’histoire, Equanimeous, qui est un futur agent libre, a gardé ses cartes près de lui sur sa prochaine agence libre lorsqu’Amon-Ra lui a demandé si vous le verriez dans un uniforme des Lions l’année prochaine.

“Nous verrons”, a déclaré Equanimeous.

Amon-Ra a répondu à cela avec une pique ludique à son frère en disant: “Nous bloquons ici. Je ne sais pas si vous êtes prêt à mettre votre nez là-dedans.”

Amon-Ra a également donné un aperçu du discours d’après-match de Campbell à l’équipe après la défaite 34-31 contre les 49ers de San Francisco lors du match de championnat NFC qui a mis fin à leur saison. Campbell a ensuite déclaré à l’équipe que c’était peut-être leur seule chance d’arriver aussi loin, en référence à la difficulté de gagner dans la NFL d’année en année, qui est devenue virale après le match, et Amon-Ra en a fourni quelques-uns. plus de détails depuis le vestiaire qui était sous le choc après avoir perdu une avance de 17 points pour la défaite.

“Ce sentiment (Campbell) qu’il avait à la fin du match était suffisant pour le motiver et devrait l’être pour toute l’équipe l’année prochaine”, a déclaré Amon-Ra. “Et puis il a dit, et tout le monde – je l’ai vu sur mon téléphone après – tout le monde s’est dit ‘Woah, il a dit ça !?’ Il a dit que c’était peut-être notre seule chance, mais il le dit car dans la NFL, c’est difficile d’aller aussi loin, peu importe qui vous êtes, quelle équipe vous êtes. Pour le faire l’année prochaine, rien n’est garanti, il a dit que ça allait être deux fois plus difficile d’y arriver l’année prochaine.