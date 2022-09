Amol Rajan, hôte du New University Challenge, déchire le patron de la BBC dans une diatribe cinglante

AMOL Rajan a fustigé la BBC après avoir découvert qu’une forte proportion de ses lecteurs de nouvelles parlaient avec un “accent chic”.

Le présentateur de Media Show devrait être le nouvel hôte de University Challenge, prenant la relève de Jeremy Paxman après avoir annoncé qu’il démissionnait après 28 ans.

Amol Rajan a interrogé le patron de la BBC Tim Davie

Tim Davie a déclaré que la BBC était constamment sur le "contrôle de l'embrayage" après la mort de Queen

Rajan a récemment commandé des recherches qui ont montré que 70% des lecteurs de nouvelles de la BBC, ITV, Channel 4 et Sky parlent avec la prononciation reçue.

S’exprimant lors d’une interview lors d’une conférence de la Royal Television Society, Rajan a frappé le directeur général de la BBC, Tim Davie.

Rajan a interrogé : « Nous avons constaté que 70 % des lecteurs de nouvelles parlaient avec l’accent le plus chic après l’anglais du roi. Cela vous surprend-il ?

Davie a répondu en indiquant que la situation changera à l’avenir à mesure que la BBC améliorera la diversité de sa main-d’œuvre, y compris les principaux présentateurs.

“Il se passe plusieurs choses”, a commencé Davie, avant de révéler: “J’ai poussé 700 millions de livres sterling de dépenses en dehors du M25. Cela change la BBC.

«Il y a un nouveau volet Radio 1 en dehors de Salford. Morning Live sort de Salford. Ça va arriver.

«Je suis absolument en train de tourner dessus. L’essentiel est que vous ne sentiez pas cette légère condescendance.

Ailleurs, Davie a été interrogé sur la décision de la BBC d’annuler The Last Night at the Proms à la lumière de la mort de la reine Elizabeth II.

Suite à l’annonce du décès de la reine le jeudi 8 septembre, des dizaines d’événements ont été rapidement annulés.





Plusieurs personnes pensaient que The Last Night at the Proms aurait dû continuer en son honneur.

Abordant la décision, Davie a déclaré: «Nous avions d’énormes décisions à prendre.

« Vous mettez Strictly ? Faites-vous de la satire ? Où vous arrêtez-vous ? Nous étions constamment sur la commande d’embrayage, comme je l’appelais.

Le diffuseur Huw Edwards a un accent gallois proéminent