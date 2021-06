Bombay: L’acteur Amol Parashar a récemment partagé l’écran avec l’actrice Sara Ali Khan dans une publicité. Il se souvient qu’ils n’ont pas eu de problème à s’adapter à leurs personnages malgré le fait qu’ils n’aient pas eu assez de temps pour se connaître.

« Nous n’avons tourné ensemble qu’une journée. Ce n’est pas assez de temps pour faire connaissance ou devenir amis, mais il faut aussi un certain niveau d’aisance à l’écran, qui se résume aux compétences des acteurs et à quel point ils peuvent se sentir à l’aise Je dirais que c’était facile et que nous n’avons pas pris beaucoup de temps pour entrer dans le scénario et les personnages », a-t-il déclaré à IANS.

« Bien que nous nous soyons rencontrés et avons travaillé ensemble pour la première fois, c’est quelque chose auquel on est habitué en tant qu’acteur. J’ai été embauché pour faire ma part, et je donnerais le meilleur de moi-même selon les scripts et les co-acteurs choisis par les concepteurs de la campagne « , ajoute Amol.