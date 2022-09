Amnistie: l’Iran a ordonné à ses forces de “sévèrement affronter” les manifestations

L’agence de presse publique IRNA a quant à elle fait état d’un regain de violence dans la ville de Zahedan, près des frontières avec le Pakistan et l’Afghanistan. Il a déclaré que des hommes armés avaient ouvert le feu et lancé des bombes incendiaires sur un poste de police, déclenchant une bataille avec la police.

Il a déclaré que des policiers et des passants avaient été blessés, sans donner plus de détails, et n’a pas précisé si la violence était liée aux manifestations antigouvernementales. La région a déjà connu des attaques contre les forces de sécurité revendiquées par des groupes militants et séparatistes.