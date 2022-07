Amnistie : la répression des droits des talibans « étouffe » les femmes

ISLAMABAD (AP) – La vie des femmes et des filles afghanes est en train d’être détruite par une répression “suffocante” des talibans depuis leur arrivée au pouvoir il y a près d’un an, a déclaré Amnesty International dans un rapport publié mercredi.

Après avoir capturé la capitale, Kaboul, en août 2021 et renversé le gouvernement soutenu par la communauté internationale, les talibans se sont présentés comme s’étant modérés depuis leur premier mandat au pouvoir, dans les années 1990. Au départ, les responsables talibans ont parlé de permettre aux femmes de continuer à travailler et aux filles de poursuivre leurs études.

Au lieu de cela, ils ont interdit aux filles d’aller à l’école à partir de la septième année, imposé une tenue couvrante qui ne laisse que les yeux visibles et restreint l’accès des femmes au travail.

Amnesty a déclaré que les talibans avaient également décimé les protections pour les personnes souffrant de violence domestique, détenu des femmes et des filles pour des violations mineures et contribué à une augmentation des mariages d’enfants. Le rapport documente également la torture et les mauvais traitements infligés aux femmes arrêtées par les talibans pour avoir protesté contre les restrictions.

« Prises ensemble, ces politiques forment un système de répression qui discrimine les femmes et les filles dans presque tous les aspects de leur vie », indique le rapport. “Cette répression étouffante contre la population féminine afghane augmente de jour en jour.”

Les chercheurs du groupe se sont rendus en Afghanistan en mars dans le cadre d’une enquête de neuf mois menée de septembre 2021 à juin 2022. Ils ont interrogé 90 femmes et 11 filles, âgées de 14 à 74 ans, à travers l’Afghanistan.

Parmi eux se trouvaient des femmes qui ont été arrêtées pour des manifestations et ont décrit des tortures aux mains de leurs gardes talibans, notamment des passages à tabac et des menaces de mort, elles ou leurs familles.

Une étudiante universitaire détenue a déclaré avoir reçu des décharges électriques à l’épaule, au visage, au cou et ailleurs, tandis que les talibans lui criaient des insultes. L’un d’eux a pointé une arme sur elle et lui a dit : « Je vais te tuer et personne ne pourra retrouver ton corps.

Une autre femme a déclaré à Amnesty que les gardes l’avaient battue, ainsi que d’autres femmes, sur les seins et entre les jambes, « pour que nous ne puissions pas montrer au monde ». Elle a dit que l’un d’eux lui avait dit: “Je peux te tuer maintenant, et personne ne dirait rien.”

Le rapport indique que les taux de mariages d’enfants, précoces et forcés en Afghanistan augmentent sous le régime des talibans.

Cette augmentation est alimentée par la crise économique et humanitaire en Afghanistan et le manque de perspectives d’éducation et d’emploi pour les femmes et les filles, a-t-il ajouté. Le rapport indique qu’il a également documenté des cas de mariages forcés de femmes et de filles avec des membres talibans – sous la pression du membre taliban ou des familles des femmes.

Une femme d’une province centrale de l’Afghanistan a déclaré à Amnesty que l’effondrement économique l’avait obligée à marier sa fille de 13 ans à un voisin de 30 ans en échange de 60 000 Afghans (environ 670 dollars). Elle a dit qu’elle se sentait soulagée parce que sa fille “n’aura plus faim”.

Elle a dit qu’elle envisageait également la même chose pour sa fille de 10 ans, mais qu’elle attendait dans l’espoir que la fille puisse obtenir une éducation et éventuellement trouver un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. “Bien sûr, s’ils n’ouvrent pas l’école, je devrai la marier”, a-t-elle ajouté.

« Vous avez un gouvernement patriarcal, la guerre, la pauvreté, la sécheresse, les filles non scolarisées. Avec tous ces facteurs combinés… nous savions que le mariage des enfants allait exploser », a déclaré Stephanie Sinclair, directrice de Too Young to Wed, citée dans le rapport.

Les talibans se sont emparés de Kaboul alors que les forces américaines et de l’OTAN se retiraient d’Afghanistan, mettant fin à une guerre de près de 20 ans contre l’insurrection des talibans. Le monde a refusé de reconnaître le régime des talibans, exigeant qu’ils respectent les droits de l’homme et fassent preuve de tolérance envers les autres groupes. Les États-Unis et leurs alliés ont coupé des milliards de fonds de développement qui maintenaient le gouvernement à flot, ainsi que gelé des milliards d’actifs nationaux afghans.

Cela a envoyé l’économie déjà brisée en chute libre, augmentant considérablement la pauvreté et créant l’une des pires crises humanitaires au monde. Des millions de personnes, luttant pour nourrir leur famille, sont maintenues en vie grâce à un effort de secours massif mené par l’ONU.

Amnesty a appelé la communauté internationale à prendre des mesures pour protéger les femmes et les filles afghanes.

« Moins d’un an après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, leurs politiques draconiennes privent des millions de femmes et de filles de leur droit de mener une vie sûre, libre et épanouie », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty.

« Si la communauté internationale n’agit pas, elle abandonnera les femmes et les filles en Afghanistan et portera atteinte aux droits humains partout », a-t-elle déclaré.

Rahim Faiez, Associated Press