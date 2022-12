Amnistie internationale Canada dit qu’il a été piraté par Pékin

Commentez cette histoire Commentaire

TORONTO — La branche canadienne d’Amnesty International a déclaré lundi qu’elle était la cible d’une cyberattaque commanditée par la Chine. L’organisation de défense des droits de l’homme a déclaré avoir détecté la violation pour la première fois le 5 octobre et engagé des enquêteurs médico-légaux et des experts en cybersécurité pour enquêter. Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d’Amnistie internationale Canada, a déclaré que les recherches dans leurs systèmes étaient spécifiquement et uniquement liées à la Chine et à Hong Kong, ainsi qu’à quelques militants chinois de premier plan. Le piratage a laissé l’organisation hors ligne pendant près de trois semaines.

La société américaine de cybersécurité Secureworks a déclaré qu ‘«un groupe de menaces parrainé ou mandaté par l’État chinois» était probablement à l’origine de l’attaque car il n’y avait aucune tentative de monétiser l’accès, la nature des recherches, le niveau de sophistication et l’utilisation d’outils spécifiques qui sont caractéristique des acteurs parrainés par la Chine.

Nivyabandi a encouragé les militants et les journalistes à mettre à jour leurs protocoles de cybersécurité à la lumière de cela.

« En tant qu’organisation de défense des droits de l’homme dans le monde, nous sommes très conscients que nous pouvons être la cible de tentatives parrainées par l’État pour perturber ou surveiller notre travail. Cela ne nous intimidera pas et la sécurité et la confidentialité de nos militants, de notre personnel, de nos donateurs et de nos parties prenantes restent notre priorité absolue », a déclaré Nivyabandi.

Amnesty fait partie des organisations qui soutiennent les militants des droits humains et les journalistes ciblés par les acteurs étatiques à des fins de surveillance. Cela inclut la confirmation de cas de téléphones portables d’activistes et de journalistes infectés par le logiciel espion Pegasus, qui transforme les appareils en appareils d’écoute en temps réel en plus de copier leur contenu.

En août, la société de cybersécurité Recorded Future a répertorié Amnesty et la Fédération internationale des droits de l’homme parmi les organisations que les pirates chinois ciblaient par le biais de stratagèmes de vol de mots de passe conçus pour récolter des informations d’identification. Il a qualifié cela de particulièrement préoccupant compte tenu des “violations des droits de l’homme signalées par l’État chinois à l’égard des Ouïghours, des Tibétains et d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires”.

Amnesty a sonné l’alarme concernant un système de camps d’internement en Chine qui a balayé un million ou plus d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques, selon les estimations d’experts. La Chine, qui décrit les camps comme des centres de formation professionnelle et d’éducation pour lutter contre l’extrémisme, affirme qu’ils ont été fermés. Le gouvernement n’a jamais dit publiquement combien de personnes sont passées par là.

L’ambassade de Chine à Ottawa n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.