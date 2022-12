Amnesty Int’l dénonce l’Espagne et le Maroc pour la mort de migrants

MADRID (AP) – Amnesty International a déclaré mardi que le Maroc et l’Espagne n’avaient pas enquêté correctement sur la mort de plus de 20 migrants à la frontière de la ville enclave espagnole de Melilla, dans le nord-ouest de l’Afrique, en juin, affirmant que cela “sentait une dissimulation et racisme.”

Un rapport publié mardi près de six mois après la tragédie décrit les événements comme des crimes au regard du droit international et remet en question les enquêtes menées par les deux pays comme étant au point mort et inadéquates.

« Nous parlons non seulement de massacres massifs, mais aussi de gouvernements qui tentent de couvrir leurs meurtres », a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard.

Les décès sont survenus lorsque quelque 2 000 migrants ont pris d’assaut la barrière frontalière de Melilla du côté marocain le 24 juin. Au moins 23 ont été officiellement déclarés morts, bien que des groupes de défense des droits affirment que le nombre était plus élevé.

L’Espagne a nié toute perte de vie sur son territoire. Amnesty International affirme que tous les événements se sont produits sur le sol européen. Le ministre espagnol de l’Intérieur, responsable de la police et du contrôle des frontières, a subi une pression politique croissante au cours des dernières semaines, les enquêtes officielles ayant mis en évidence le manque de transparence sur la manière dont la tragédie a été gérée. Avant le rapport d’Amnesty, des vidéos publiées dans le cadre d’une enquête conjointe par l’ONG Lighthouse, l’espagnol El País et d’autres médias ont montré les événements horribles de l’assaut.

Des centaines d’hommes, certains brandissant des bâtons et d’autres objets, ont escaladé la clôture du Marocain et ont été parqués dans une zone de passage frontalier. Lorsqu’ils ont réussi à franchir la porte du côté espagnol, il semble qu’une bousculade a conduit à l’écrasement de nombreuses personnes.

La police marocaine a lancé des gaz lacrymogènes et battu des hommes avec des matraques, même lorsque certains étaient couchés au sol. Des gardes espagnols ont encerclé un groupe qui a réussi à passer avant de les renvoyer apparemment.

L’affrontement s’est terminé avec des hommes africains, manifestement blessés ou même morts, entassés les uns sur les autres sous les yeux de la police marocaine en tenue anti-émeute. Beaucoup auraient été des réfugiés du Soudan.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a soutenu que la réponse espagnole de la police était “appropriée” pour gérer un groupe d’environ 1 700 migrants qui ont utilisé des gourdins, des bâtons, des haches et des scies pour forcer violemment leur passage.

“Je ne connais aucun pays qui accepterait une attaque violente à sa frontière”, a déclaré Grande-Marlaska le mois dernier.

Selon le rapport d’Amnesty, les événements de cette journée étaient prévisibles et les pertes de vie évitables. Il indique que les autorités marocaines et espagnoles n’ont pas fourni une assistance médicale rapide et adéquate aux blessés.

L’organisation de défense des droits de l’homme pointe également du doigt 77 personnes dont on ignore le sort depuis le 24 juin. Elle a allégué que les autorités marocaines n’ont pas aidé les ONG qui ont tenté de retrouver les personnes disparues.

Une clôture métallique entoure Melilla, une ville de 85 000 habitants séparée du continent espagnol par le détroit de Gibraltar.

Melilla et son enclave sœur de Ceuta sont devenues des points de passage pour les migrants africains prêts à risquer leur vie pour fuir la guerre et la pauvreté.

Les procureurs espagnols et le bureau du médiateur ont tous deux ouvert des enquêtes sur l’incident de Melilla. L’organisme de surveillance des droits de l’homme du Conseil de l’Europe a également exprimé sa préoccupation.

Raquel Redondo, Associated Press