Amnesty Intl affirme que l’armée birmane a posé des mines terrestres à Kayah

BANGKOK — L’armée birmane a posé des mines terrestres qui ont tué et blessé des personnes dans et autour des villages de Kayah, une région touchée par le conflit près de la frontière avec la Thaïlande, a déclaré Amnesty International mercredi. Les groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré que ses chercheurs qui se sont rendus dans la région ont découvert que les mines antipersonnel posées autour des maisons et des églises avaient tué au moins 20 personnes et mutilé de nombreux autres civils.

Les chercheurs ont interrogé des villageois dans une région où l’armée combat des groupes armés de l’ethnie karenni après que l’armée a pris le pouvoir du gouvernement élu du Myanmar en février 2021.

Divers accords internationaux, dont la Convention d’Ottawa de 1997, interdisent l’utilisation des mines antipersonnel dans le but d’éliminer les armes qui ont tué et mutilé des milliers de personnes dans le monde, souvent longtemps après la fin des hostilités.

« L’utilisation des mines terrestres par l’armée du Myanmar est odieuse et cruelle. À une époque où le monde a massivement interdit ces armes intrinsèquement aveugles, l’armée les a placées dans les cours, les maisons et même les cages d’escalier des gens, ainsi qu’autour d’une église », a déclaré Matt Wells, directeur adjoint de la réponse aux crises d’Amnesty International pour les questions thématiques. dit dans un communiqué.

Le rapport d’Amnesty indique que des mines terrestres ont été déployées dans au moins 20 villages de Kayah. Le rapport a soutenu les allégations antérieures faites par des groupes ethniques.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe Karenni Human Rights Group a également accusé les forces armées d’avoir posé des mines terrestres dans des villages et des colonies de l’État de Kayah.

Le mois dernier, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a signalé que des mines terrestres et des munitions non explosées avaient mutilé ou tué des enfants dans de nombreuses régions du pays, le plus grand nombre de victimes étant dans l’État de Shan, dans le nord-est du Myanmar.

Outre le danger immédiat, la pose de mines terrestres peut empêcher les personnes qui fuient la violence de retourner chez elles et dans leurs champs, a noté Amnesty International.

Il a déclaré que des groupes armés ethniques avertissaient les habitants d’être conscients des risques.

“L’armée semble poser systématiquement des mines terrestres près de son lieu de résidence ainsi que dans les zones d’où elle se retire”, a-t-il déclaré.

Le Myanmar est embourbé dans la violence et les troubles civils depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, déclenchant des manifestations pacifiques généralisées qui ont été réprimées avec une force meurtrière par l’armée et la police. L’opposition non violente s’est depuis transformée en résistance armée, et le pays a glissé dans ce que certains experts de l’ONU qualifient de guerre civile.