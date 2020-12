Amnesty International a appelé à une enquête indépendante pour identifier les auteurs de crimes de guerre qui auraient été commis par les forces azerbaïdjanaises et arméniennes lors des récents combats au Haut-Karabakh.

L’ONG a déclaré avoir vérifié et analysé plus de vingt vidéos montrant « des exécutions extrajudiciaires, les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et autres captifs, et la profanation des cadavres de soldats ennemis ».

Les blessures visibles dans les vidéos ont également été confirmées de manière indépendante par un expert médical, selon Amnesty.

De nombreux enregistrements avaient été partagés au cours des trois dernières semaines par des comptes privés et des groupes sur la plate-forme de messagerie Telegram.

«Les auteurs – ainsi que tout commandant qui a ordonné, autorisé ou toléré ces crimes – doivent être traduits en justice», a déclaré Denis Krivocheev d’Amnesty International dans un déclaration.

Krivocheev a ajouté que l’ONG appelle à des enquêtes « indépendantes » et « impartiales » de la part des autorités azerbaïdjanaises et arméniennes.

«La dépravation et le manque d’humanité capturés dans ces vidéos montrent l’intention délibérée de causer le mal ultime et l’humiliation aux victimes», a ajouté Krivosheev, directeur de recherche de l’ONG pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

Au total, l’ONG affirme avoir authentifié douze vidéos montrant des exactions commises par les forces arméniennes et dix par l’armée azerbaïdjanaise.

Les actes de violence contre les personnes détenues, y compris les prisonniers de guerre, sont interdits par le droit international humanitaire.

Une guerre acharnée entre l’armée azérie et les séparatistes arméniens soutenus par Erevan a éclaté fin septembre.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont également accusés d’avoir bombardé des zones civiles ou d’utiliser des armes interdites, notamment des bombes à fragmentation et du phosphore, pendant les combats.

Les affrontements, qui ont duré six semaines, ont fait plus de 5 000 morts et se sont terminés par la signature d’un accord de plan de paix le 9 novembre.